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緬軍空襲西部若開邦釀50死 近期傷亡最慘重轟炸之一

中央社／ 緬甸喬克濤29日綜合外電報導

緬甸軍方昨天空襲西部若開邦（Rakhine State），造成50人死亡，是該國內戰近期傷亡最慘重的轟炸事件之一，家屬今天在一處被炸得焦黑的市場周邊尋找遺體。

法新社報導，目擊者表示，緬甸空軍昨天中午（格林威治標準時間5時30分）左右突襲若開邦西部喬克濤鎮（Kyauktaw）一處河畔商業中心。

49歲的翁蔡（Aung Chay）認為他的姊夫已命喪這起攻擊，現在還在尋找遺體。他說：「看到我們的人死去，讓我心碎。」

「平民被無辜殺害，我無法忍受眼前這一切。…我感到非常痛苦且極度憤怒。」

目前無法聯繫上緬甸軍方對這起攻擊發表評論。這起攻擊最初傳出的死亡人數約為30人。

援助工作人員韋洪昂（Wai Hun Aung）今天表示：「死亡人數已達50人，另有58人受傷。」他警告，最終死亡人數可能更多，因為一些遺體消失在轟炸後的大火中。

另一名當地志工也提供相同的死亡人數，但基於安全考量要求匿名。

控制該地區的反叛組織若開軍（Arakan Army）在聲明中表示，死者包括「無辜路人、市場攤販、購物民眾及貨物裝卸工」。若開軍也說共有50人死亡。

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