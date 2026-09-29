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控違反停戰協定！疑北韓地雷炸傷3南韓官兵 首爾揚言採取相應措施

中央社／ 首爾29日綜合外電報導
首爾當局今天表示，上週造成3名南韓官兵受傷的爆炸事件，疑似是北韓埋設地雷所致，還說這已違反停戰協定，南韓將採取「相應措施」。路透社資料照
首爾當局今天表示，上週造成3名南韓官兵受傷的爆炸事件，疑似是北韓埋設地雷所致，還說這已違反停戰協定，南韓將採取「相應措施」。路透社資料照

首爾當局今天表示，上週造成3名南韓官兵受傷的爆炸事件，疑似是北韓埋設地雷所致，還說這已違反停戰協定，南韓將採取「相應措施」。

法新社報導，這起爆炸事件發生於本月21日，地點在兩韓非軍事區（DMZ）分界線以南附近。自韓戰以停戰協定暫時畫下句點以來，兩韓非軍事區便將朝鮮半島一分為二，如今此處已是全球地雷埋設密度最高的地帶之一。

當被問及軍方是否已初步判定爆炸與北韓埋設的地雷有關時，南韓國防部長姜信哲（Kang Shin-chul）在國會聽證會上說：「這明顯違反了停戰協定，鑑於北韓負有責任，我們將採取相應措施。」

姜信哲表示，南韓軍方當時在非軍事區內進行清理作業，準備與聯合國軍司令部展開行動，以評估北韓部隊在軍事分界線以南造成的地形變化。軍事分界線是南北韓實際上的邊界。

姜信哲說，工作人員使用的地雷探測器屬「最新型號」，但當地植被茂密，阻礙探測工作；他說，「部隊很難在前進過程中清除所有植被」。

他說：「我們目前評估認為，這些地雷之所以未被偵測到，可能是探測器在操作時距離地面過高。」

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）在聽證會上告訴國會議員，今天稍早進行的現場調查發現一枚未爆炸的北韓製塑膠樹脂外殼殺傷人員地雷。

姜信哲告訴國會議員，軍方「可採取一連串必要措施，我們將分階段實施」，但未透露具體細節。

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