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聯合國維安部隊前腳剛撤 海地黑幫報復襲擊奪11命

中央社／ 太子港28日綜合外電報導

聯合國支持的部隊今天稍早才在海地中部的阿蒂博尼特省展開維安行動，不料前腳剛走，當地幫派成員隨後發動報復攻擊，至少造成11人死亡。

路透社報導，這起攻擊是武裝幫派在各方爭奪的衝突地帶，對當地居民發動的最新一起報復行動，而海地農業核心重鎮阿蒂博尼特省（Artibonite）尤為嚴重。

當地市長塞尼亞克（Hubert Ceneac）接受當地電台訪問時表示，聯合國支持的「幫派鎮壓部隊」旗下一支斯里蘭卡分隊，當天稍早擊退在當地設立非法收費站的黑幫成員，並在聲明中宣稱這場行動共擊斃3名幫派成員。

塞尼亞克說，這支獲聯合國支持的部隊僅在當地停留數小時，隨後便返回駐紮地戈納伊夫鎮（Gonaives），「暴徒隨後展開報復攻擊…他們大肆殺人並縱火燒毀房屋」，已有約11至12人遇害。

海地「全國人權捍衛網絡」（National Human RightsDefense Network）負責人奧古斯特（Marie RosyAuguste Ducena）表示，確切死亡人數與損害程度目前仍不明朗，「不過，我們已接獲通報，光是一個家庭就有多名成員罹難」。

塞尼亞克表示，這個地區是黑幫組織Kokorat SanRas的大本營。隨著幫派勢力持續擴張，海地的治安危機已從首都太子港（Port-au-Prince）延燒至其他地區。

若未獲聯合國安全理事會（UN Security Council）延期，這支「幫派鎮壓部隊」的任務授權將於本週屆滿，安理會預計明天上午就延期一事進行表決。

維安 聯合國 海地

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