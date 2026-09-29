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曼谷洪災引檢討聲浪 總理赤腳勘災遭批、政府預警受質疑

中央社／ 曼谷29日專電
泰國曼谷因強降雨導致多地出現淹水災情，市區多處道路積水嚴重。 美聯社
泰國曼谷因強降雨導致多地出現淹水災情，市區多處道路積水嚴重。 美聯社

曼谷最近遭遇嚴重水災，引發檢討聲浪，特別是政府防災預警及災害應變能力受到質疑。總理阿努廷日前到災區視察時，因表示災情「已獲控制」，遭居民表達不滿，而他赤腳涉水也引發批評。

泰國曼谷因強降雨導致多地出現淹水災情，市區多處道路積水嚴重。今天上午曼谷天氣放晴，但仍有少數區域的積水未退。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）27日前往災區挽甲必（Bang Kapi）視察並發放物資，當地積水一度深達1.5公尺，當時居民已停電3天，缺乏乾淨飲用水。

阿努廷視察期間表示災情「已獲控制」，引發受災居民質疑。另外，他脫鞋赤腳涉水的畫面也在網路流傳，由於積水內可能含有病原體及尖銳物品，甚至存在漏電風險，引發批評。

此外，針對此次曼谷水災，社會上也出現檢討聲浪，民族報（The Nation）今天報導，這場洪災使阿努廷政府的災害應變受到更多檢視，「特別是針對公眾警報發布的時機，以及政府面對日益極端降雨的因應能力」。

其中，政府預警系統受到批評，報導並引述海洋與環境學者通（Thon Thamrongnawasawat）的說法指出，當局約在上午10時發出細胞廣播警報，要求居民將財物移往高處，但部分地區自凌晨1、2時就已淹水。

通認為，緊急應變系統應以最壞情況預作準備，而非過度依賴歷史模式。

另外，阿努廷預計今天將向內閣提交1650億泰銖（約新台幣1562億元）的「猜納－巴沙」（Chainat-Pasak）引水工程。該計劃是將現有運河擴建，增加排水能力，猜納府的水經由巴沙河引流，最終將水排入泰國灣。工程全長約270公里，預計需8年完成。

不過，曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，類似工程過去15年曾多次提出，因環境影響評估及沿線居民反對而停滯。上個月，來自5個府的居民再度陳情，質疑環評缺乏足夠的公眾參與，並擔憂搬遷可能影響生計及糧食安全。

曼谷 洪災

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