人權團體稱北韓駐中使館設秘密監獄 籲國際監督

總部設於南韓首爾的人權團體「轉型正義工作組」今天發布報告說，北韓據稱在駐中國大使館內設有「地下秘密監獄」，用於審訊並遣返被認為威脅政權的北韓人。

韓聯社報導，「轉型正義工作組」（TransitionalJustice Working Group, TJWG）發布名為「北韓的跨國鎮壓：中國」（North Korea's Transnational Repression:China）的報告，內容引述多名消息人士說法，包括訪問一名北韓前外交官員。

報告指稱北韓在駐北京大使館的地下室設有秘密拘留設施，進行監控、追緝、逮捕、拘留、審訊及強制遣返等。

這項秘密行動由一位擔任領事職務的「安全代表」負責監督，但據報實際上是北韓國家情報局派遣。根據報告，案件會在12至24小時內呈報平壤當局。

報告詳述北韓駭客裴永周（Pae Yong-ju，音譯）的遭遇。他試圖逃往南韓時在內蒙古遭到中國有關當局逮捕，在中方審訊約6個月後移交北韓駐瀋陽總領事館，隨後轉送北韓駐北京大使館的設施。

據稱他被偽裝成行動不便的病人，坐在輪椅上且全身打著石膏，由高麗航空（Air Koryo）班機送回北韓。報告說，他被遣返3年後 一名線人證實他的死訊。

報告說：「北韓的跨國鎮壓不僅是嚴重的國際犯罪和侵犯人權行為，而且有損中國司法主權和正當程序。」

報告也提及中國有關當局涉嫌不同程度的合作，呼籲國際社會監督中國處理北韓人權侵犯問題的方式。