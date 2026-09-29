菲律賓控「非法捕魚」南鑰島驅離中國民兵船與舢舨

菲律賓海岸防衛隊（PCG）今天表示，在菲律賓西部南鑰島海域，驅離了一艘從事非法捕魚活動的中國「海上民兵船」以及這艘船所部署的24艘舢舨，過程未引發衝突。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在社群平台發文表示，28日上午約10時，駐守南鑰島（菲方稱Kota Island）的海防人員發現中國海上民兵船「9622」停留在島嶼西北方約1.2海里處，並部署24艘舢舨，每艘舢舨上各有2人。

貼文說，這些舢舨各分隔約50碼的距離，環繞在南鑰島約300碼範圍內捕魚。

南鑰島是位於南沙群島的一座岩礁，被菲律賓政府劃入巴拉旺省（Palawan），由鎮級地方行政區「自由群島」（Kalayaan Island Group）管轄。

塔瑞耶拉表示，上午11時，駐南鑰島海防站的5人小組乘橡皮艇前往喊話，中國海上民兵船「9622」未回應菲方無線電呼叫，但船員以手勢示意收到離開指示。

稍後，作為母船的「9622」及24艘舢舨隨即離去，菲方海防人員也安全返回駐地，未發生衝突。

塔瑞耶拉指出，從單一海上民兵平台派出眾多小船，是一種「倍增效應」戰術，可延伸母船的觸及範圍，並在平民用船舶的表象下，以未達「公然恫嚇」的門檻，強化中國在相關海域的存在。

菲律賓海岸防衛隊表示，南鑰島是菲律賓自由群島鎮的一部分，外國船隻未獲菲方授權而前往捕魚，侵犯菲律賓主權且違反菲律賓漁業法和聯合國海洋法公約（UNCLOS）的規定。

這起事件發生在菲中南海摩擦頻率升高之際。

9月18日，菲方指控中國海警船在巴拉旺外海約54海里處，撞擊菲律賓漁業局公務船，造成船體部分結構受損；9月24日，菲方又指控中國海警船和軍艦干擾仁愛暗沙補給任務。

此前不久，菲方也指控中國軍方在美濟礁、渚碧礁向菲方巡邏機發射照明彈。。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）曾表示，面對中方的恫嚇行為，菲律賓不會保持沉默和屈服」。塔瑞耶拉強調，此次南鑰島驅離行動正是遵循總統的指示執行。