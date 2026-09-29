教宗捍衛多邊主義 呼籲歐洲拒絕軍備化

教宗良十四世近日訪問法國期間呼籲，各國在面對國際秩序動盪時，應避免將再軍備化視為解決方案，並強調追求和平絕非天真主張。未來，多邊主義與外交對話才是抑制霸權擴張的最有力屏障，歐洲各國不應重蹈過度依賴武力競爭的覆轍。

多邊對話捍衛和平

《歐洲新聞網》報導，教宗良十四世在訪法行程的最後一日抵達法德邊境城市梅斯，針對日益惡化的國際關係發表演說。

教宗指出，在國與國之間關係逐漸趨於野蠻的當下，多邊主義與制度化對話是抵禦支配欲望的最佳解藥。他強調，追求和平不應被誤解為天真的和平主義，全球領袖更必須警惕將擴充軍備視為唯一答案的幻覺。

事實上，國際社會若僅透過積攢武器來尋求安全感，恐將陷入無休止的衝突循環。教宗提醒各國領袖，應嚴肅反思當前政策究竟是在真正促進和平，還是僅在為預期的未來戰爭做準備，進而忽視了誠信與外交承諾在國際秩序中的核心價值。

拒絕孤立與民族主義

《天主教國家報》報導，法國總統馬克宏亦出席該場會議，並呼籲當代歐洲必須展現勇氣，拒絕屈服於孤立主義、對外仇恨及極右翼民族主義的抬頭。儘管烏克蘭局勢與國際政局變化促使歐洲多國陸續提高國防預算，但歐洲內部對於過度軍事化與外交倡議之間的平衡仍存在高度分歧。

目前，雖然部分國家正加速推動軍備升級與國防自主，但教宗與多位國際倡議者仍主張，歐洲應發揮其歷史經驗與調停優勢，透過促進對話與解除內心戒備來重建國際信任，以防止軍備競賽導致全球局勢進一步惡化。

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