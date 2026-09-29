波蘭擬放寬對俄防空交戰規則 取消開火前目視識別

今年的聯合國大會曲終人散，《紐約時報》專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）長年走訪戰區與人道危機現場。他用第一人稱寫聯合國：他曾被這個組織的官僚作風氣到想撞牆，也曾在槍口下和聯合國人員一起工作，看見他們在其他援助者撤離後仍留在最危險的地方。 正因看過聯合國最糟與最好的一面，他提出一個看似矛盾的問題：它經常遲鈍、失靈，甚至令人絕望，為什麼世界還是不能沒有它？以下為紀思道以第一人稱撰寫的專欄「The UN Is Terrible, but We Need It」。

2026-09-29 13:00