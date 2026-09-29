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波蘭擬放寬對俄防空交戰規則 取消開火前目視識別
波蘭國防部今天表示，他們打算放寬擊落來犯領空目標的規則，讓波蘭飛官在對從俄羅斯方向接近的空中目標開火前，不必再進行目視識別。
政治新聞網POLITICO指出，最近幾週多次發生俄方空中目標侵入波蘭領空情事，雙方關係已處高度緊繃。波蘭軍方這項調整恐進一步加劇華沙與莫斯科間的緊張。
波蘭國防部副部長湯奇克（Cezary Tomczyk）今天在波蘭東側的戴布林（Deblin）告訴媒體，當前飛官除必須查看雷達資訊，還得在採取攻擊前目視識別空中威脅，「這意味飛行員必須抵近目標確認對方究竟是什麼」。
波蘭國防部計劃取消目視識別。湯奇克說：「修改規定後，飛行員或作戰指揮官只需查看雷達資訊，就能決定是否開火。」等同降低開火門檻。
湯奇克表示，這項調整將節省反應時間，讓波蘭戰機能更快擊落從俄羅斯方向飛來的無人機和飛彈。
俄羅斯一架Mi-8直升機23日從加里寧格勒（Kaliningrad）地區短暫進入波蘭領空，闖入波蘭領土約300公尺並停留約42秒；波蘭緊急出動戰機應對。
波蘭作戰司令部當時認為，此次事件顯示「俄羅斯再次測試波蘭空防戒備程度」。
波蘭過去曾在境內擊落闖入的俄羅斯無人機。
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