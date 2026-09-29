俄羅斯假訊息暴增 仿冒歐洲媒體AI助攻

研究人員今天表示，在過去一年以及法國選舉前，俄羅斯影響力行動擴大使用一項關鍵假訊息手法，製造數百篇仿冒傳統歐洲媒體的假報導。

法新社報導，假訊息監督組織「新聞守門人」（NewsGuard）報告說：「這些做法如今已成為當代與克里姆林宮有關資訊行動的主流，主要是因為人工智慧（AI）的興起，使他們能夠快速、輕易且大規模地製造假內容。」

「新聞守門人」歐洲區總編輯拉貝（Chine Labbe）告訴法新社，光是在法國，自今年夏季以來就有85篇與總統大選有關的假報導流傳。

俄羅斯假訊息行動往往在選舉前加劇，但拉貝指出，在法國相關活動開始得異常早，早在2027年大選前數月就已展開。

NewsGuard報告說，自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯影響力行動已製造906篇冒充合法媒體的假新聞報導。

捏造報導數量在今年上半年暴增至421篇，較去年同期增加850%。

報告說，歐洲新聞媒體是「主要目標」，很可能是因為歐洲國家支持烏克蘭對抗俄羅斯。報告還說，在15家遭冒充次數最多的媒體中有8家是法國媒體。

歐洲新聞台（Euronews）居首，2023年3月至2026年9月發現82篇假報導。

其他經常成為目標的媒體包括「解放報」（Liberation）、「查理週刊」（Charlie Hebdo）及法新社，分別為39篇、35篇及20篇。

在法國以外，英國廣播公司（BBC）、德國之聲（Deutsche Welle）及Politico也遭到鎖定。

報告說：「在每起案例中，俄羅斯行動都冒用這些品牌的標誌與版面，有時還會使用與正版網站相似的網址建立新網站，使得一般使用者難以辨別這是仿冒網站。」

「這些報導往往包含冒用實際相關專家名義捏造的引述。」

報告警告，這種手法不僅讓不實說法看起來更具可信度，也會侵蝕大眾對媒體的信任。

NewsGuard將這項行動歸因於研究人員所稱的「俄羅斯娃娃」（Matryoshka）克里姆林宮影響力行動，以及「風暴-1516」（Storm-1516）親俄影響力網絡。