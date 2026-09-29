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澤倫斯基：北韓再派萬人兵力赴俄羅斯

中央社／ 基輔28日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯境內目前已有超過8000名北韓軍人，且正準備再部署1萬名兵力。

路透社報導，澤倫斯基在社群平台X發文指出，根據有關俄國境內北韓軍力部署的「最新資料」，這批兵力正接受挑選以進行訓練，隨後將派往俄羅斯。

澤倫斯基今年8月曾表示，最多可能有5萬名北韓士兵被派往俄羅斯參戰，並呼籲南韓支援烏克蘭空防。

南韓於7月宣布提供烏克蘭1億美元援助，但未包含致命性武器。

澤倫斯基上週公開烏克蘭已將兩名遭俘北韓士兵移交給南韓一事，引發基輔與首爾之間的分歧。

首爾當局對於澤倫斯基這項宣布表達遺憾，指出雙方原本協議將移交事宜保密。南韓同時抗議烏克蘭總統辦公室否認保密協議存在的說法，認為這是錯誤陳述。

根據烏克蘭和南韓的估算，自2024年以來，北韓約已派遣1.4萬到1.5萬名軍人支援俄羅斯在烏克蘭的戰事，多數部署在俄羅斯西部的庫斯克（Kursk）地區，協助抵禦烏克蘭的進攻。

根據烏克蘭方面及獨立評估，北韓也已向俄羅斯提供數百萬發火炮及迫擊砲彈藥，還包括彈道飛彈、長程火砲系統及多管火箭系統。

北韓 澤倫斯基 俄羅斯

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