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迎接教宗良十四世到訪 阿根廷宣布全國放假

中央社／ 布宜諾斯艾利斯28日專電
教宗良十四世。歐新社
教宗良十四世。歐新社

阿根廷政府宣布，配合教宗良十四世11月8日至11日訪問阿根廷，11月9日訂為全國假日。這是1987年教宗若望保祿二世訪問後，阿根廷睽違近40年再次迎接教宗到訪。

阿根廷政府28日公布第1103/2026號法令指出，教宗良十四世（Pope Leo XIV）訪問及相關官方、宗教與組織活動具有重要性，並考量大規模活動所需的安全、後勤及交通管制，因此規劃全國及地方假日。11月9日為全國假日；10日為首都布宜諾斯艾利斯市及科爾多瓦省假日；11日則為布宜諾斯艾利斯省假日。

教宗訪問對阿根廷具有特殊宗教與歷史意義。天主教長期在阿根廷社會占有重要地位，憲法也明定聯邦政府支持羅馬天主教。雖然近年信仰人口下降，皮尤研究中心（Pew Reserch Center）2024年春季調查顯示，58%的阿根廷成年人認同自己是天主教徒，天主教仍是當地最大的單一宗教群體。

阿根廷同時是已故教宗方濟各（Pope Francis）的故鄉。本名伯格里奧（Jorge Mario Bergoglio）的方濟各，曾任布宜諾斯艾利斯總主教，2013年當選教宗，是近700多年來首位非歐洲出身教宗。不過，方濟各任內並未返回阿根廷，因此良十四世此次訪問也格外受到當地關注。

阿根廷上一次迎接教宗是在1987年，若望保祿二世（Pope John Paul II）二度訪問。1982年正值福克蘭群島戰爭期間，若望保祿二世以「和平使者」身分前往阿根廷。1987年再訪時，阿根廷已恢復民主政治，且與智利的南部領土爭端透過和平方式解決，若望保祿二世當時將這趟行程形容為對和平的感恩之旅。

據梵蒂岡公布行程，教宗良十四世南美洲首次使徒之旅將在2026年11月6日至17日進行，預計訪問3個國家，分別是烏拉圭、阿根廷及秘魯。

良十四世 教宗 阿根廷

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