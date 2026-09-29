英國空軍基地疑險遭恐攻 5英籍嫌犯獲釋、調查持續

英國警方27日凌晨逮捕5名涉嫌準備攻擊費爾福（Fairford）空軍基地的男子。接手調查的反恐警察今天表示，5名嫌犯已獲保釋，其行動和通訊受嚴格限制，調查工作持續進行，現場封鎖線仍未完全拆除。

據了解，參與調查的英國軍方和警方團隊未在事發現場發現爆裂物。

英國宣布釋放5名嫌犯後，美國總統川普（DonaldTrump）在白宮回應記者提問表示，他對此感到驚訝，「我不會這麼做」。

根據英國反恐警務網（CTP）首長泰勒（LaurenceTaylor）發表的聲明，被捕的5名男子歷經大量偵訊後，今天已獲釋，但這不意味調查已結束，5名男子也依然是警方調查對象。

泰勒提到，警方有「多個」追查方向、不排除任何調查角度。此案可能有外國政府代理人涉入，或者是一般人在知情或不知情的情況下，為外國勢力效力。

泰勒指出，英國面對的是越來越廣泛、複雜的安全威脅。這些威脅往往起初是以刑事犯罪的樣態顯現，規模不大，執行者的犯罪動機往往不是恐怖主義，而是為了「迅速獲利」。這類威脅可能較難被識別，因此民眾務必保持警覺、向警方通報任何可疑跡象。

根據反恐警方發布的資訊，27日被捕的5名男子皆為英國籍、年齡23至25歲，全都來自倫敦。

位於英格蘭西南部格洛斯特郡（Gloucestershire）的費爾福基地是歐洲境內最大空軍基地之一，也是歐洲境內唯一有美軍重型轟炸機進駐的基地。

今年2月美國對伊朗開戰以來，英方允許美軍自費爾福基地起飛，對伊朗執行「防衛性質」的打擊行動。德黑蘭當局因此揚言，費爾福基地將被伊朗視為正當攻擊目標。

27日凌晨，一名住在費爾福基地周邊威爾福德村（Whelford）的英國務農婦女，在駕車與丈夫自聚會返家途中，撞見3輛白色廂型車擋住去路。廂型車的停放方式和相對位置頗不尋常，還有數名蒙面男子形跡可疑。根據警方資訊，民眾在報案時提到，這3輛車疑似將駛往基地。

這名至今仍保持匿名的報案婦女接受媒體採訪表示，這些男子一注意到她開車接近，即慌張四散、試圖逃離。儘管警方後來逮捕5人，並稱這些就是現場所有嫌犯，報案婦女指出，當時她見到的可疑人士「超過5人」，甚至可能多達10人。

這名婦女並提到，27日凌晨她首先聯繫英國國防部警力，電話無人接聽。她接著撥打一般報警專線101，被要求在線上等候；最後，她撥打緊急事故通報專線999，武裝警察隨即在數分鐘內趕到。

現場5名男子首先因為涉嫌違反「爆裂物法」遭逮捕，後來被捕事由新增為涉嫌違反「反恐法」、預備執行恐怖主義行動。附近的80多戶威爾福德村居民一度遭警方撤離。

報案婦女後來向媒體表示，她認為國安相關單位「失職」。她批評，基地本身早已獲加強防護，但周邊區域的安全部署顯有不足、相關單位「根本不在乎我們的村莊」。

對此，國防大臣斯特里廷（Wes Streeting）回應，這名婦女僅看見「部分圖像」。報案婦女則稱，她至今既未接獲任何來自官方代表的後續追蹤聯繫，也不清楚斯特里廷「怎會知道我到底有什麼圖像」。

首相柏南（Andy Burnham）今天稍早曾召集內閣緊急會議，以確保官方「掌握完整圖像」。

泰勒表示，關於相關單位事前對潛在威脅或預謀行動有多少掌握，他知道外界有各種臆測，但無法就實情多加透露。

他強調，英國警方和情報安全機關持續緊密合作，以保護民眾安全、防範各種威脅。