岩屋毅會見中國外長王毅 日中關係惡化後首度會晤

香港鳳凰衛視報導，日本前外務大臣岩屋毅率領日本國際貿易促進協會（簡稱國貿促）成員，於28日在北京與中國外交部長王毅舉行會談。

日本「每日新聞」與「朝日新聞」指出，這是日相高市早苗去年11月發表涉台言論使日本與中國關係惡化以來，王毅首度與日本政治人物召開正式的會談。

岩屋毅在國貿促前會長河野洋平今年6月過世後，接下國貿促會長一職，是岩屋毅就任該會長後首度訪中。

日本「每日新聞」引述鳳凰衛視報導，王毅在會談期間提到河野洋平時描述「其勇於反省過去日本軍國主義犯下的罪行，正確的態度贏得了中國以及亞洲各國民眾的尊重」。

日本「朝日新聞」引述鳳凰衛視報導，王毅也表示，「今年是東京國際法庭審判開庭80週年，如果仍然有人不願意反省過去那段歷史，甚至挑戰戰後和平憲法，為歷史翻案，為戰犯招魂，在歷史問題上不能採取正確的態度，談何面向和開闢未來」。「每日新聞」解讀，這番話是在暗批高市政府。

報導也指出，王毅針對岩屋毅時則提到，「相信日本國貿促進會在岩屋毅的帶領下，在關鍵時，能繼續為中日關係改善和發展發揮作用」。

報導稱，岩屋毅則表示，「將繼承河野洋平遺志，為促進日中經濟關係發展和兩國關係改善，盡綿薄之力」。

國貿促原定今年6月訪中，不過因為時任會長、自民黨前總裁河野洋平過世，所以國貿促的訪問行程延到本月。