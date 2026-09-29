聽新聞
0:00 / 0:00

王毅會日前外相 敦促日方反省歷史

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京報導
大陸外交部長王毅（右）28日在北京與日本前外相岩屋毅（左）舉行會談，王毅敦促日方反省歷史。圖／截自鳳凰衛視
大陸外交部長王毅（右）28日在北京與日本前外相岩屋毅（左）舉行會談，王毅敦促日方反省歷史。圖／截自鳳凰衛視

中日關係低迷之際，日本前外相岩屋毅近日以日本國際貿易促進協會（國貿促）會長身分訪問大陸，昨日與大陸外長王毅舉行會談。王毅敦促日方反省歷史，指今年是東京國際法庭審判開庭八十周年，「如果仍然有人在歷史問題上不能採取正確態度，談何面向和開闢未來？」岩屋毅則說，將為促進日中關係改善盡力。

去年十一月，日本首相高市早苗作出關於「台灣有事」的國會答辯後，中日關係陷入低谷，岩屋毅此行被認為旨在為修復兩國關係營造良好氛圍。

據香港鳳凰衛視，王毅昨日在北京會見岩屋毅一行。王毅在會談中緬懷已故國貿促前會長河野洋平，指其勇於反省過去日本軍國主義犯下的罪行，「正確的態度」贏得了大陸和亞洲各國民眾的尊重。

王毅並指，今年是東京國際法庭審判開庭八十周年，「如果仍然有人不願意反省過去那段歷史，甚至挑戰戰後和平憲法，為歷史翻案、為戰犯招魂，在歷史問題上不能採取正確的態度，談何面向和開闢未來」，這是日本各界有識之士需要深思的問題。他並指，相信日本國貿促在岩屋毅帶領下，在關鍵時繼續為中日關係改善和發展發揮作用。

據報導，岩屋毅說，河野洋平長期以來為促進中日關係及經濟交流傾盡全力，即使在病榻上也表示，正是因為兩國關係艱難，自己必須去中國，直至最後一刻。他表示，接任會長一職將繼承河野洋平遺志，「為促進日中經濟關係發展和兩國關係改善盡棉薄之力」。

國貿促是日本對大陸貿易與經濟交流的窗口，原計畫今年六月訪陸，但前任會長、日本前眾議院議長河野洋平出訪前離世，行程因此推遲。岩屋毅七月接任會長，此次代表團由日本企業高層約五十人組成。

岩屋毅行前表示，他意識到中日關係正處於「極其嚴峻的局面」，希望與陸方「坦率交換意見」，並為兩國關係發展及改善盡力。他還呼籲日本政府為重建互信關係、解決懸而未決的問題付出最大努力。

與此同時，中日海上關係緊張持續。共同社昨報導，日本第十一管區海上保安總部（那霸）發現，廿七日下午十二時十分左右，大陸海洋調查船「科學」號在沖繩縣石垣島以北約七十二公里的日本專屬經濟區（ＥＥＺ）進行海洋科學調查，將類似線纜物體伸入海中。日本海保巡邏船以未經日方同意，不得開展海洋科學調查為由，通過無線電要求陸方停止活動。

王毅 中日 緊張 軍國主義 中日關係

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中日陷僵局…岩屋毅訪陸稱應透過對話改善關係 盼與陸方政要會面

前日本外相岩屋毅率團訪中 盼促兩國恢復經濟交流

大陸調查船現蹤石垣島近海 日本要求停止海洋調查

趙建民／川習用台安全換經濟利益？

相關新聞

王毅會日前外相 敦促日方反省歷史

中日關係低迷之際，日本前外相岩屋毅近日以日本國際貿易促進協會（國貿促）會長身分訪問大陸，昨日與大陸外長王毅舉行會談。王毅敦促日方反省歷史，指今年是東京國際法庭審判開庭八十周年，「如果仍然有人在歷史問題上不能採取正確態度，談何面向和開闢未來？」岩屋毅則說，將為促進日中關係改善盡力。

美媒：美軍恐難應付未來2年戰爭

華爾街日報廿七日報導，美伊戰爭快速消耗美軍關鍵飛彈的庫存，五角大廈雖大舉追加訂單，但恐趕不上未來一、兩年內可能爆發的衝突。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。