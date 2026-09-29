美媒：美軍恐難應付未來2年戰爭

華爾街日報廿七日報導，美伊戰爭快速消耗美軍關鍵飛彈的庫存，五角大廈雖大舉追加訂單，但恐趕不上未來一、兩年內可能爆發的衝突。

「戰斧」巡弋飛彈等飛彈的美國國防承包商ＲＴＸ，在亞利桑那州土桑的工廠雖正加緊生產；洛克希德馬丁則在阿肯色州增聘數百人，準備將「愛國者」攔截飛彈的產量增至三倍。波音、L3Harris及諾格等包商也開始擴充生產線，因應電子設備、火箭發動機與武器所需的其他零組件需求激增。

荷蘭籍北約（ＮＡＴＯ）軍委會前主席包爾形容，現在各國國防部長口袋有的是錢，「但走進商店一看，貨架卻空空如也」。

據智庫「美國企業研究所」（ＡＥＩ）研究員哈里森統計，自一九九九至去年，飛彈和彈藥平均每年只占五角大廈採購與研發預算總額的百分之七點五，遠低於軍機的百分之廿三和軍艦的百分之十；預計後年至二○三一年期間才會增至平均百分之十四。

最明顯例子就是美軍武器的「長青樹」戰斧。五角大廈近年訂單一度少到使土桑的生產線面臨關閉，僅靠替舊飛彈改裝新型導航系統的合約維持運作。

美國海軍八月終於提出為期七年、總值二三○億美元的戰斧訂單，但仍需國會通過完整撥款，才能轉為最終的合約。知情人士說，ＲＴＸ今年可望生產四百多枚。

即使現在有錢又有訂單，也無法迅速生產。戰斧等精密武器包含數千個零組件，生產線更像小型工作坊，而非高度自動化的工廠。ＲＴＸ還面臨專業人才短缺與稀土等關鍵材料供應問題。