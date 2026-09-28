法牧靈最後一站 教宗籲歐助對抗國際關係欺騙與謊言

天主教教宗良十四世今天表示，各國之間的關係變得日益不文明，人們甚至以「謊言與欺騙」為傲。他呼籲歐洲協助打破這種惡性循環，並在國際關係中培養相互尊重。

法新社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在法國牧靈訪問的最後一站、鄰近德國邊境的梅斯市（Metz）發表談話，未點名任何世界領袖。

教宗將歐洲視為大國間的制衡力量，過去曾呼籲歐洲聯盟（EU）克服緊張關係、重新尋求團結，以追求烏克蘭及其他地區的和平。

身為首位來自美國的教宗，良十四世近幾個月來因華府強硬的移民打壓政策及對伊朗戰爭，多次與美國總統川普（Donald Trump）發生衝突。

川普曾批評他在打擊犯罪方面「軟弱」，在外交政策上「糟糕透頂」。

全球14億天主教徒的領袖良十四世與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一同出席活動時表示：「個人與國家之間的關係正變得越來越不文明。守信的價值受到輕視，相反地，人們卻以謊言和欺騙為傲。」

這是近20年來教宗首次正式訪問法國，良十四世表示：「歐洲可以透過其學會培養與維護對他人的尊重，來協助打破這種惡性循環。」

在為期4天的法國牧靈訪問中，教宗始終展現笑容與親和力，樂於與民眾互動。