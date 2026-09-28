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民主剛果伊波拉確診破8千例 防疫人力告急

中央社／ 民主剛果布尼亞28日綜合外電報導

非洲國家剛果民主共和國（民主剛果）的伊波拉病毒確診數已突破8000例，與此同時，該國防堵這項致命疾病的人力正逐漸枯竭。

美聯社報導，民主剛果於5月15日宣布爆發的這次疫情，是由罕見的邦迪布焦伊波拉病毒（Bundibugyovirus disease）引起，目前沒有已知的療法或疫苗，民主剛果仍難以控制疫情。

該國衛生部最新資料顯示，截至9月26日，全國26省當中，有7個省分共63個衛生區記錄到8067例確診、3901人病故，病死率超過48%。

世界衛生組織（WHO）在最新報告中表示：「居高不下的粗病死率，尤其是社區內死亡率持續偏高，凸顯出這項疾病的嚴重性，以及在及時發現病例、讓病患早期獲得充分照顧等方面，持續存在挑戰。」

世衛上週指出，民主剛果面臨防疫人力短缺問題。衛生人員反映薪資遭拖欠，引發數次罷工。

根據非洲疾病管制暨預防中心（Africa Centers forDisease Control and Prevention）統計，自疫情爆發以來，已有50名衛生人員死亡。

民主剛果 剛果 確診

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