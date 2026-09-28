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中國研究船巴丹海域徘徊 菲律賓憂海底電纜安全

中央社／ 馬尼拉28日專電

菲律賓海岸防衛隊（PCG）今天表示，中國研究船「嘉海科7」在菲律賓北部海域徘徊，可能危及包括海底電纜在內的海底基礎設施安全，且蒐得的資料也可能作為軍事用途。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在社群平台發文揭露，菲律賓海防隊巡邏機今晨確認「嘉海科7」在巴丹群島（Batanes）伊拜雅島（Itbayat）西北方約37.84海里附近活動。

塔瑞耶拉表示，「嘉海科7」並非以穩定航向及航速航行，而是在同一海域徘徊或停留，航行模式不符合「無害通過」（innocent passage）認定，更像是在進行海洋科學研究。

他指出，菲方巡邏機多次透過無線電向船方喊話，表明相關海域屬於菲律賓200海里專屬經濟區範圍，要求「嘉海科7」說明航行意圖及停止任何未經授權活動，但未獲回應。

貼文補充，「嘉海科7」9月21日凌晨12時59分通報自廈門出發，但當天晚間8時10分卻在相隔2000海里的巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）外海發送訊號，今天上午6時55分又出現在伊拜雅島附近。

塔瑞耶拉據此研判，「嘉海科7」可能蓄意透過自動識別系統（AIS）訊號欺騙，掩蓋實際航跡。

塔瑞耶拉表示，菲方並非透過「嘉海科7」的AIS訊號得知它的存在，而是先由菲方監測站偵獲，再透過加拿大提供的「暗船偵測系統」（Dark VesselDetection System）比對後確認。

他警告，巴丹群島及呂宋海峽附近海域有連接菲律賓與東北亞及印太地區的海底電纜，若海洋調查船隱匿自身位置並長時間定點停留，可能危及海底通訊基礎設施安全，蒐得的資料也可能被用於軍事目的。

根據中國船級社（CCS）資料，「嘉海科7」為2000噸級科學調查船，由廣州打撈局江門有限公司為珠海嘉海海洋科技有限公司建造，全長70.26公尺，是中國首艘配備DP-2動態定位系統的民營科考船，採電力推進，設計主要用於近海海洋地質勘測，也可進行近海海洋科學調查。

中國駐菲律賓大使館副發言人魏國（Guo Wei）則回應，中國對相關海域擁有主權權利及管轄權，「嘉海科7」正依國際法、在中國管轄海域作業，要求菲方尊重中國的「主權權利及管轄權」，停止干涉及炒作中國船舶「正常航行和科學研究活動」。

塔瑞耶拉強調，菲方將繼續監看「嘉海科7」的動向，並依菲律賓法律及國際法，驅離在菲律賓海域從事未經授權活動的船舶。

9月初，菲律賓海岸防衛隊也曾指控另一艘中國調查船「海洋地質十號」在菲律賓專屬經濟區內「非法」活動25天，有時會關閉自動識別系統，企圖隱藏行蹤。

菲律賓 海底電纜 巴丹群島

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