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瑞典在野領袖稱無法組成政府 看守總理可能接手組閣

中央社／ 斯德哥爾摩28日綜合外電報導

瑞典社會民主黨領袖安德森今天表示，她將告知國會議長，在目前的情勢下，自己無法組成政府。接下來國會議長有可能將組閣任務交給原本即將卸任的總理克里斯特森。

路透社報導，瑞典本月稍早舉行選舉，社會民主黨（Social Democrats）領袖安德森（MagdalenaAndersson）所屬的中間偏左陣營以些微差距拿下多數席次。

但左派黨（Left Party）上週末表態，將支持對手瑞典溫和黨（Moderate Party）推舉的國會議長候選人。安德森表示，這削弱了她組閣的努力。

她在記者會上表示：「當然，我非常認真看待左派黨的表態。基於這一點以及我進行過的溝通，我可以得出結論：目前我沒有任何組成政府的可能性。」

在這次國會選舉中，中間偏左陣營取得176席，比執政的右翼陣營多出3席。

看守總理克里斯特森（Ulf Kristersson）曾承諾將與極右翼的瑞典民主黨（Sweden Democrats）組成聯合政府，這次選舉普遍被視為對這項承諾的公投。

國會議長接下來將決定交由誰負責籌組政府，克里斯特森可能獲得這項任務。

瑞典 在野 總理

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