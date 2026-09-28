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紐西蘭綠黨民調創新高 中間偏左聯盟可望執政
距離11月7日紐西蘭大選僅剩數週，今天公布的一項民調顯示，綠黨的支持率上升至16%，創下紀錄新高；國家黨與工黨的支持率則雙雙下滑至28%。
路透社報導，1News Verian的民調顯示，工黨（Labour Party）、綠黨（Green Party）、毛利黨（TePati Maori）及機會黨（Opportunity Party）有望組成偏左執政聯盟，共同掌握65席，高於國家黨（NationalParty）、行動黨（ACT Party）及紐西蘭第一黨（NewZealand First）的59席。
這項民意調查於9月23日至27日進行，共訪問1004名選民，其中有13%的受訪者未決定或拒絕表態。
民調顯示，工黨的28%支持率，創下2024年2月以來新低，較8月再下跌2個百分點。國家黨的28%支持率，則是自2021年以來最低。
紐西蘭的選舉制度有利於組成聯合政府，目前選情依然膠著。國家黨黨魁、總理盧克森（ChristopherLuxon）之前表示，國家黨因為稅制政策分歧，與機會黨合作的機率不高。
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