快訊

遭爆將廟方送的甘蔗「棄置廟旁」 蔣萬安親曝原因：已向董事長致歉

左營高鐵站午後塞爆…傍晚終於人少一點 女大生晚出門成功避人潮

乘客陳屍公車3天…駕駛過失致死罪起訴5萬交保 新店客運回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

紐西蘭綠黨民調創新高 中間偏左聯盟可望執政

中央社／ 威靈頓28日綜合外電報導

距離11月7日紐西蘭大選僅剩數週，今天公布的一項民調顯示，綠黨的支持率上升至16%，創下紀錄新高；國家黨與工黨的支持率則雙雙下滑至28%。

路透社報導，1News Verian的民調顯示，工黨（Labour Party）、綠黨（Green Party）、毛利黨（TePati Maori）及機會黨（Opportunity Party）有望組成偏左執政聯盟，共同掌握65席，高於國家黨（NationalParty）、行動黨（ACT Party）及紐西蘭第一黨（NewZealand First）的59席。

這項民意調查於9月23日至27日進行，共訪問1004名選民，其中有13%的受訪者未決定或拒絕表態。

民調顯示，工黨的28%支持率，創下2024年2月以來新低，較8月再下跌2個百分點。國家黨的28%支持率，則是自2021年以來最低。

紐西蘭的選舉制度有利於組成聯合政府，目前選情依然膠著。國家黨黨魁、總理盧克森（ChristopherLuxon）之前表示，國家黨因為稅制政策分歧，與機會黨合作的機率不高。

紐西蘭 民調 綠黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

經濟治理失能削弱信任 泰總理阿努廷支持度下滑

民調顯示：69%農村選民最擔心生活成本

拉美右傾浪潮考驗巴西 魯拉決戰波索納洛戰況膠著

11月期中選舉倒數 共和黨農民支持度鬆動

相關新聞

借美軍轟炸伊朗惹禍？英國基地驚傳恐攻疑雲 川普曝5嫌想搞大破壞

紐約時報報導，英國一座供美軍B-52、B-1轟炸機執行對伊朗任務的重要基地27日驚傳恐攻疑雲。英國警方凌晨接獲通報，發現3輛可疑車輛正駛向皇家空軍費爾福德基地，隨即逮捕5名涉嫌準備恐怖攻擊的男子，並出動拆彈小組檢查車輛、疏散附近逾85戶居民。美國總統川普事後透露，這些人早已遭到調查，並稱「他們企圖造成重大破壞」。英方目前正調查事件是否與伊朗或俄羅斯有關。

經濟治理失能削弱信任 泰總理阿努廷支持度下滑

泰國民調顯示，總理阿努廷及其泰自豪黨支持度下滑，在野人民黨及其黨魁納塔蓬則在民調中維持領先。學者向中央社分析，政府未能改...

波蘭軍費狂飆 但擴軍是救經濟還是拖垮財政？

波蘭為防範俄羅斯威脅，正大幅增加軍費，還想藉此扶植本土軍工業。但擴軍究竟能帶動經濟，還是會因財政負擔拖累成長，已成為波蘭的一大爭議。

烏戰4年來德俄外長首會 激烈交鋒沒交集

德國外交部長瓦德福26日在聯合國大會場邊與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤時，當面呼籲莫斯科「停止危險的升級行動」。這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭逾4年來，德俄兩國首次進行外長級對話，會談持續約20分鐘。但兩人明顯仍只是各說各話，沒有突破，結束時雙方握手離場。

親俄派提案...瑞士「中立動議」公投 7成選民壓倒性否決

瑞士選民27日以70.1%的壓倒性比率否決旨在加強該國中立原則的提案。由極右派推動、遭到反對者批評為「親俄」的該項倡議最終未獲通過。

政策惹民怨？匈牙利總理演講慘遭蛋襲 上周被潑葡萄酒

匈牙利總理馬格雅（Peter Magyar）26日在匈牙利索爾諾克鎮發表演說時遭投擲雞蛋，警方迅速逮捕了涉事男子；涉事男子被警員當場制伏在地，遺憾自己「沒能砸中總理的頭」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。