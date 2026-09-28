經濟治理失能削弱信任 泰總理阿努廷支持度下滑

泰國民調顯示，總理阿努廷及其泰自豪黨支持度下滑，在野人民黨及其黨魁納塔蓬則在民調中維持領先。學者向中央社分析，政府未能改善經濟與生活成本，加上貪腐疑雲、洪災處理及治理能力等問題，削弱民眾對政府的信任。

泰國國立發展管理學院（NIDA）27日公布民調指出，13.76%的受訪者支持阿努廷出任總理，低於6月的21.7%。政黨支持度方面，在野的人民黨（People'sParty）以35.4%居首，為泰黨（Pheu ThaiParty）18.44%居次，阿努廷所屬的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）則由6月的17%降至12.08%。

該調查於9月18日至23日期間，以電話訪問泰國全國2500人。

法政大學（Thammasat University）政治學院講師普拉維（Purawich Watanasukh）向中央社表示，阿努廷政府支持度下滑主要原因是「未能交出具體成果」，特別是未能有效處理能源危機及生活成本上升等經濟困境。

普拉維認為，阿努廷的「泰人助泰」計劃可能是其唯一政績，但這項計畫對改善民眾生活的效果甚微，再延長兩個月不太可能提振他的支持率。

「泰助泰」計劃是泰國政府推出的消費刺激措施，政府補貼民眾消費金額的60%、民眾負擔40%，每人每天最高補助200泰銖，以降低生活成本並帶動地方商家與國內消費。

他補充，涉及政府要員的貪腐疑雲也進一步削弱民眾對政府的信任。

普拉維所指的是泰國選舉委員會9月中旬指控26名現任參議員涉嫌串謀操縱上屆參議院選舉，並將捲入此案的77人，移送最高法院選舉案件部門進行相關程序。另外，還有「TH-AI護照」計畫爭議，及地方政府招考舞弊案。

瑪希敦大學（Mahidol University）亞洲語言與文化研究所講師馬塔納（Matthana Rodyim）也提出類似看法。他向中央社直言，「經濟未改善是政府支持度下滑的主要因素之一」。

馬塔納表示，政府缺乏有效治理的能力及明確的經濟刺激政策，且涉及油價及燃料挪用的貪腐指控仍存在，相關問題至今沒有明確結果。

馬塔納補充說，泰國副總理兼交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）被指存在利益衝突，也引發民眾疑慮。阿努廷3月時已否認存在任何利益衝突問題。

然而，目前阿努廷政府仍擁有穩固的國會多數，普拉維告訴中央社，短期內政府不太可能垮台，但更重要的問題是「民眾對政府的信任正在流失」。

他並認為，近期洪災可能進一步加劇這種情況，因為政府處理及對外溝通均不理想。

泰國國立發展管理學院進行這項民調時，曼谷水災尚未發生。