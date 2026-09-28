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波蘭軍費狂飆 但擴軍是救經濟還是拖垮財政？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
波蘭大幅增加軍費、扶植本土軍工業，以因應俄羅斯威脅，但擴軍能否帶動經濟，仍面臨財政赤字攀升的考驗。圖為波蘭陸軍軍演。路透
波蘭大幅增加軍費、扶植本土軍工業，以因應俄羅斯威脅，但擴軍能否帶動經濟，仍面臨財政赤字攀升的考驗。圖為波蘭陸軍軍演。路透

波蘭為防範俄羅斯威脅，正大幅增加軍費，還想藉此扶植本土軍工業。但擴軍究竟能帶動經濟，還是會因財政負擔拖累成長，已成為波蘭的一大爭議。

衛報報導，俄烏戰爭爆發近五年，波蘭今年國防支出預計達530億美元，居歐盟第四，占國內生產毛額（GDP）的比重達4.8%，遠高於戰前的2.2%。

華沙北方一處村落，兩年前的玉米田如今建起飛彈武器設施。歐洲軍火商MBDA波蘭分公司總經理Jim Price說，為了滿足波蘭需求，「人人都得以兩倍速行動」。

波蘭也與英國企業合作建造巡防艦、設立火砲工廠，並計劃在2028年前興建三座彈藥廠。

總理圖斯克（Donald Tusk）指出，波蘭2023年只能生產5,000枚155公厘砲彈，「俄烏前線一天用掉的都比這多」。今年產量預計增至3萬枚，目標是兩年內達到每年20萬枚。

投資為部分本土業者帶來訂單。參與波蘭40億美元反無人機計畫的Advanced Protection Systems，今年員工數從約150人增至200人。

圖斯克政府也承諾，將歐盟「歐洲安全行動」計畫核准的440億歐元國防貸款，近90%投入國內產業。

然而，波蘭明年財政赤字預估將達GDP的7.1%，為歐盟最高；穆迪上周已將波蘭長期主權信用評級降至2002年以來最低。

華沙的ING銀行經濟學家Leszek Kąsek說：「這樣下去無法持續。我們該問：波蘭能否維持經濟成長？政治人物是否準備好調整？」

國防貸款也捲進了政壇角力。獲右翼法律與正義黨支持的總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki），試圖阻止圖斯克政府取得這筆款項。

副外長博波薩基（Marcin Bosacki）批評，反對黨阻擋的是一項有利於波蘭安全、國防和經濟的措施：「右翼太想重新掌權，什麼都要擋。」

國際貨幣基金（IMF）今年3月提醒，國防投資帶來的經濟效益，未必會流向出錢的國家。波蘭雖力推武器國產化，但也須支付高價向美國採購愛國者飛彈、艾布蘭戰車和F-35戰機，讓美國軍火商受惠。

波蘭 軍費 財政

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