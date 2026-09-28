反制俄羅斯混合戰 歐盟研議採集體應對仿效北約機制

歐洲各國首都正研議新的集體應對方式，以反制俄羅斯未達武裝攻擊程度的侵略行為，部分國家擔心，現有機制未能遏止莫斯科所謂的混合戰。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，各國對如何應對克里姆林宮持續進行的破壞、縱火與製造不穩定行動意見分歧，但愈來愈多國家尋求透過集體機制懲罰俄羅斯，以回應未達北大西洋公約組織（NATO）第5條集體防禦條款啟動門檻的攻擊。

歐盟執行委員會防衛事務執行委員庫比柳斯（Andrius Kubilius）說：「如果我們面對的是混合戰，就需要採取混合防禦。這點非常明確…我們將研究如何界定需要準備採取哪些手段。」

歐盟國防部長明天將在布魯塞爾集會，討論歐盟執委會提出的方案，擬建立新的緊急安全協定（Emergency Security Protocol），讓各國遭受這類攻擊時得以啟動，以協調有效的應對措施。

這項機制將類似於北約第4條啟動的磋商機制。當盟國認為自身「安全受到威脅」時，即可援引第4條。北約歷史上共有9次啟動第4條，其中去年就有2次。

多名歐洲外交官告訴「金融時報」，各界普遍不清楚這項新協定的具體作用，也對任何可能與北約機制相互競爭的機制抱持戒心，擔心這可能因決策管道重疊而增加應對難度。

一名外交官表示：「我不認為有人會覺得，對付俄羅斯的方法是開更多的會。」

但多數國家支持重新思考現有做法，以協調針對俄羅斯今年持續進行的破壞穩定行動採取集體應對。

各國指控莫斯科涉及多起攻擊事件，包括網路攻擊、企圖以武裝無人機攻擊萊比錫－哈雷機場（Leipzig-Halle Airport）、炸毀波蘭鐵路，以及縱火攻擊倉庫與工廠。這些事件引發公憤，卻沒有促成明確的集體應對。

庫比柳斯告訴「金融時報」：「很簡單，如果我們面對的是令人痛苦的混合威脅或行動，我們的回應也應以類似方式造成痛苦。不一定要採取相同手段，但造成的痛苦程度應該相當。」