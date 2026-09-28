借美軍轟炸伊朗惹禍？英國基地驚傳恐攻疑雲 川普曝5嫌想搞大破壞

紐約時報報導，英國一座供美軍B-52、B-1轟炸機執行對伊朗任務的重要基地27日驚傳恐攻疑雲。英國警方凌晨接獲通報，發現3輛可疑車輛正駛向皇家空軍費爾福德基地，隨即逮捕5名涉嫌準備恐怖攻擊的男子，並出動拆彈小組檢查車輛、疏散附近逾85戶居民。美國總統川普事後透露，這些人早已遭到調查，並稱「他們企圖造成重大破壞」。英方目前正調查事件是否與伊朗或俄羅斯有關。

事件發生於當地27日凌晨約0時45分（台灣時間27日早上7 時45分）。格洛斯特郡警方接獲通報後展開行動，逮捕5名男子。英國反恐警察目前主導調查，5人涉嫌「準備實施恐怖行動」及觸犯《爆裂物法》，至今仍遭羈押。警方並未說明5人究竟涉嫌策畫何種行動，也未公布他們的身分。

由於現場可能涉及爆裂物，英國當局緊急疏散基地外圍鄉村地區逾85戶居民，並在3輛車周圍設置400公尺封鎖區。

川普27日被記者問到這起事件時表示，美英雙方合作處理，「做得非常了不起」。他似乎是在談到5名嫌疑人時透露：「我們一直在調查他們。他們企圖造成重大破壞。」紐時指這番說法引發質疑，因為如果這些嫌疑人先前已遭監控，為何仍能如此接近這座重要美軍基地，甚至可能攜帶爆裂物。

費爾福德基地（RAF Fairford）位於英格蘭南部，自2月美伊戰爭爆發以來，掛載武器的美軍B-52與B-1轟炸機多次從這裡起飛，前往伊朗執行任務。基地在1944年為籌備諾曼第登陸而啟用，跑道長逾9990英尺（約3公里），是歐洲少數能供美軍重型轟炸機起降的機場之一。

伊朗伊斯蘭革命衛隊7月曾公開警告英國，若允許美軍轟炸機利用英國基地攻擊伊朗，倫敦必須為後果負責，並宣稱：「任何被用於攻擊伊朗領土的基地，都是革命衛隊的合法目標。」

目前尚無證據證實事件與美伊戰爭有直接關聯，不過調查人員正釐清是否存在伊朗或俄羅斯因素。兩國近年都曾遭英國指控涉及在英國境內策畫或透過代理人發動攻擊。

英國首相柏能表示，他理解事件令當地居民及關注全國情勢的民眾「深感憂慮」，並感謝警方與軍方處置。他強調調查仍在進行，呼籲外界在當局釐清完整事實前不要妄加揣測。

美國歐洲司令部表示，將持續保持警戒，並採取適當措施，確保歐洲戰區內美軍、文職人員、承包商及其家屬安全。美國駐英國大使館隨後發布安全警示，呼籲美國公民提高警覺、注意自身安全，並遵從當地政府指示。

這起事件正值歐洲高度警戒之際。過去兩年，英國及歐洲接連發生多起混合攻擊，情報官員認為，部分事件很可能涉及俄國、與俄方有關人士，或代表伊朗行動的代理勢力。