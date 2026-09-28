快訊

范冰冰、范丞丞遭追債3億 大陸影視公司怒喊：范小姐請還錢

驚！比爾蓋茲警告 AI落入惡人之手「足以殺死10億人」

貓咪受困高樓外牆 救援人員剛就位「牠一個後空翻」自己上來了

聽新聞
0:00 / 0:00

拉美右傾浪潮考驗巴西 魯拉決戰波索納洛戰況膠著

中央社／ 巴西利亞27日綜合外電報導

巴西將於10月4日舉行總統大選，現任總統魯拉將爭取他的第4個任期，對手是前總統老波索納洛之子，目前擔任參議員的佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）。

法新社報導，在選民厭倦貪腐與醜聞的氛圍下，巴西1億6000萬名登記選民中，許多人尚未決定支持對象。民調顯示80歲的左派人物魯拉（Luiz Inacio Lulada Silva），目前小幅領先右派的波索納洛。

這場選舉將決定巴西是否加入拉美地區的右傾浪潮。智利、哥倫比亞與秘魯的右派，近來在美國總統川普支持下，紛紛於大選中取得勝利。

巴西民眾在這個高度兩極化的國家，就魯拉再度對決波索納洛家族的老劇本已感疲乏。里約熱內盧42歲的門房達席瓦（Joel da Silva）說，他過去曾分別投給魯拉與老波索納洛（Jair Bolsonaro）。「我目前還沒決定要投給誰，因為貪腐過於明目張膽，很難抉擇。」

民調顯示，魯拉在第1輪投票中將小幅領先波索納洛。不過預定10月25日舉行的決選，兩人可謂勢均力敵。

魯拉目前是全球左派人物象徵，2023年戲劇性重返總統職位，他先前曾因貪腐入獄一段時間，相關罪名後來因管轄權上的技術問題，獲法院撤銷。

一般認為魯拉第3個任期，在擴大社會福利、改革稅制及減少亞馬遜森林砍伐方面有功。全國失業率處於歷史新低，通膨受到控制，但經濟成長速度正在減緩。

這位現任總統高度側重國家主權，強力抨擊川普的干預。他上星期在聯合國大會上說，「巴西不屬於任何人的後院。」

由於波索納洛在民調中緊追，魯拉在最後關頭大力拉攏勞工階級，像是提高社會福利給付，禁止網路賭博，這類賭博已使數百萬人深陷債務。

巴西民眾對魯拉的愛憎不相上下，預料這將是他最後一次參選。

現年45歲的波索納洛這次出馬繼承父業。他的父親2022年競選失利，因企圖發動政變推翻魯拉如今入獄。川普今年雖曾於白宮接待波索納洛，不過大選至今尚未公開表態支持。

有別於作風強悍的父親，波索納洛將自己塑造成「更溫和」的政治人物，同時高度依賴父親歷久不衰的政治號召力。

波索納洛承諾對犯罪採取強硬路線，誓言興建最高戒備的超大型監獄。不過許多民眾不相信政治能解決最急迫的治安問題。

里約熱內盧29歲的軟體開發人員梅茲克（EduardoMetzker）曾3度遭搶，他表示「不論佛拉維歐還是魯拉當選，我不覺得會有太大改變…我對此非常懷疑。」

波索納洛因涉嫌貪汙與洗錢正接受調查，調查涉及一部關於其父、由銀行家沃卡羅（Daniel Vorcaro）出資的傳記電影之資金來源。

沃卡羅被控策劃大型金融詐欺案，並與許多高層人士有可疑往來。他與一名位高權重的大法官之間的來往訊息曝光後，國家體制形象受損，對魯拉選情造成傷害。

巴西利亞大學政治科學研究所的席爾瓦（JoscimarSilva）表示，這場大選「以醜聞而非政策主張為特徵」，選民認為每個人都貪腐，對選舉已經疲乏。

波索納洛 巴西 魯拉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

塞爾維亞10月提前大選 武契奇辭總統轉戰總理大位

民進黨40週年／以包容超越族群主義 建立完整國家論述

民進黨40週年／從黨外到體制內 柯建銘：改革是民進黨存在的價值

川普稱經貿議題取得正面成果 川習年底前將再會面二次

相關新聞

借美軍轟炸伊朗惹禍？英國基地驚傳恐攻疑雲 川普曝5嫌想搞大破壞

紐約時報報導，英國一座供美軍B-52、B-1轟炸機執行對伊朗任務的重要基地27日驚傳恐攻疑雲。英國警方凌晨接獲通報，發現3輛可疑車輛正駛向皇家空軍費爾福德基地，隨即逮捕5名涉嫌準備恐怖攻擊的男子，並出動拆彈小組檢查車輛、疏散附近逾85戶居民。美國總統川普事後透露，這些人早已遭到調查，並稱「他們企圖造成重大破壞」。英方目前正調查事件是否與伊朗或俄羅斯有關。

波蘭軍費狂飆 但擴軍是救經濟還是拖垮財政？

波蘭為防範俄羅斯威脅，正大幅增加軍費，還想藉此扶植本土軍工業。但擴軍究竟能帶動經濟，還是會因財政負擔拖累成長，已成為波蘭的一大爭議。

駐英美空軍基地疑遭恐攻鎖定 5嫌落網 川普：企圖對基地重大破壞

英國警方27日在英格蘭西部的費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）附近逮捕5名男子。警方指出，他們涉嫌從事與爆炸物及恐怖主義相關的犯罪活動。費爾福德基地主要是由美國空軍使用，這次伊朗戰爭中許多轟炸機便是從這裡起飛。由此顯示，駐英美軍基地可能已遭鎖定為恐攻目標。

烏戰4年來德俄外長首會 激烈交鋒沒交集

德國外交部長瓦德福26日在聯合國大會場邊與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤時，當面呼籲莫斯科「停止危險的升級行動」。這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭逾4年來，德俄兩國首次進行外長級對話，會談持續約20分鐘。但兩人明顯仍只是各說各話，沒有突破，結束時雙方握手離場。

親俄派提案...瑞士「中立動議」公投 7成選民壓倒性否決

瑞士選民27日以70.1%的壓倒性比率否決旨在加強該國中立原則的提案。由極右派推動、遭到反對者批評為「親俄」的該項倡議最終未獲通過。

政策惹民怨？匈牙利總理演講慘遭蛋襲 上周被潑葡萄酒

匈牙利總理馬格雅（Peter Magyar）26日在匈牙利索爾諾克鎮發表演說時遭投擲雞蛋，警方迅速逮捕了涉事男子；涉事男子被警員當場制伏在地，遺憾自己「沒能砸中總理的頭」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。