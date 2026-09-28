拉美右傾浪潮考驗巴西 魯拉決戰波索納洛戰況膠著

巴西將於10月4日舉行總統大選，現任總統魯拉將爭取他的第4個任期，對手是前總統老波索納洛之子，目前擔任參議員的佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）。

法新社報導，在選民厭倦貪腐與醜聞的氛圍下，巴西1億6000萬名登記選民中，許多人尚未決定支持對象。民調顯示80歲的左派人物魯拉（Luiz Inacio Lulada Silva），目前小幅領先右派的波索納洛。

這場選舉將決定巴西是否加入拉美地區的右傾浪潮。智利、哥倫比亞與秘魯的右派，近來在美國總統川普支持下，紛紛於大選中取得勝利。

巴西民眾在這個高度兩極化的國家，就魯拉再度對決波索納洛家族的老劇本已感疲乏。里約熱內盧42歲的門房達席瓦（Joel da Silva）說，他過去曾分別投給魯拉與老波索納洛（Jair Bolsonaro）。「我目前還沒決定要投給誰，因為貪腐過於明目張膽，很難抉擇。」

民調顯示，魯拉在第1輪投票中將小幅領先波索納洛。不過預定10月25日舉行的決選，兩人可謂勢均力敵。

魯拉目前是全球左派人物象徵，2023年戲劇性重返總統職位，他先前曾因貪腐入獄一段時間，相關罪名後來因管轄權上的技術問題，獲法院撤銷。

一般認為魯拉第3個任期，在擴大社會福利、改革稅制及減少亞馬遜森林砍伐方面有功。全國失業率處於歷史新低，通膨受到控制，但經濟成長速度正在減緩。

這位現任總統高度側重國家主權，強力抨擊川普的干預。他上星期在聯合國大會上說，「巴西不屬於任何人的後院。」

由於波索納洛在民調中緊追，魯拉在最後關頭大力拉攏勞工階級，像是提高社會福利給付，禁止網路賭博，這類賭博已使數百萬人深陷債務。

巴西民眾對魯拉的愛憎不相上下，預料這將是他最後一次參選。

現年45歲的波索納洛這次出馬繼承父業。他的父親2022年競選失利，因企圖發動政變推翻魯拉如今入獄。川普今年雖曾於白宮接待波索納洛，不過大選至今尚未公開表態支持。

有別於作風強悍的父親，波索納洛將自己塑造成「更溫和」的政治人物，同時高度依賴父親歷久不衰的政治號召力。

波索納洛承諾對犯罪採取強硬路線，誓言興建最高戒備的超大型監獄。不過許多民眾不相信政治能解決最急迫的治安問題。

里約熱內盧29歲的軟體開發人員梅茲克（EduardoMetzker）曾3度遭搶，他表示「不論佛拉維歐還是魯拉當選，我不覺得會有太大改變…我對此非常懷疑。」

波索納洛因涉嫌貪汙與洗錢正接受調查，調查涉及一部關於其父、由銀行家沃卡羅（Daniel Vorcaro）出資的傳記電影之資金來源。

沃卡羅被控策劃大型金融詐欺案，並與許多高層人士有可疑往來。他與一名位高權重的大法官之間的來往訊息曝光後，國家體制形象受損，對魯拉選情造成傷害。

巴西利亞大學政治科學研究所的席爾瓦（JoscimarSilva）表示，這場大選「以醜聞而非政策主張為特徵」，選民認為每個人都貪腐，對選舉已經疲乏。