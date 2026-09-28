烏南城鎮奧萊什基淪「人間煉獄」　居民靠野草充飢

英國「衛報」（The Guardian）報導，烏克蘭南部遭俄羅斯占領的奧萊什基鎮傳出糧食耗盡，當地約2000名平民，其中包括50名兒童正面臨人道危機。烏克蘭當局已出動大型無人機，向當地空投糧食、飲水及醫療物資。

一名仍留在奧萊什基鎮（Oleshky）、等待俄方安排撤離的女性利用手機傳訊向外界求援，「我們在奧萊什基，沒辦法離開。我們正在挨餓…現在我完全沒有東西可吃。」

她表示，情況「真的很難熬。我們去年冬天住的房子也被摧毀、燒毀了，就跟我們自己的的家一樣」。

奧萊什基位於第聶伯河（Dnipro River）河東岸，與烏南城市赫松（Kherson）隔河相望。熟悉當地情況的烏國人士形容，奧萊什基如今已淪為「人間煉獄」。

週末赫松州當局利用大型無人機向奧萊什基及周邊地區大規模空投緊急糧食、飲水和醫療物資。據報導，俄羅斯再次拒絕為撤離平民停火。

赫松州當局表示，此次行動向100個地點空投約4噸糧食，但目前無法確定有多少物資遭俄軍攔截。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）上週也在聯合國大會提出奧萊什基的「人道災難」。他呼籲立即撤離當地居民，並指控俄羅斯刻意讓當地居民無法維持基本生活，意圖「讓他們活活餓死」。

俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）也坦言當地情勢「嚴峻」，但他反控烏軍阻撓人道物資運送。

據報導，直到5月，糧食供應仍能送進這座戰前曾有2萬4000人口的城鎮；但從5月開始，俄軍布設的雷區日益密集，加上無人機活動頻繁，導致糧食運送完全中斷。

烏克蘭今夏持續以無人機攻擊俄軍補給線，據報也導致俄軍前線部隊物資短缺，部分士兵因此搶奪平民糧食。

奧萊什基的居民表示，他們如今每天只能吃一餐，而且往往只是沒有馬鈴薯的湯，或是櫛瓜，有時甚至只能以馬齒莧等野草果腹。

赫松州行政首長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）表示，週末進行的空投行動是迄今規模最大的同類行動之一。他強調，俄羅斯身為占領當局，有責任提供糧食、藥品、醫療及衛生用品，也應允許人道救援進入當地。

住在第聶伯河西岸、負責奧萊什基軍政事務的哈薩年科（Tetiana Hasanenko）表示，當地狀況自去年底起進一步惡化，如今奧萊什基已沒有電力，居民也沒有現金，整座城鎮幾乎無法正常運作。

烏克蘭官員認為，俄軍拖延撤離行動，是為阻止烏軍發動反攻；哈薩年科則表示，「俄羅斯人擔心（針對奧萊什基的）反攻會從赫松市開始，所以他們把平民當作人肉盾牌」。

她還說，奧萊什基已有近1000年歷史，如今卻陷入前所未見的可怕境地。由於無人機持續活動，沒人敢冒險搬運罹難者遺體，部分遺體被留在醫院地下室及城市各處，甚至遭野狗啃食。