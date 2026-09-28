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大馬前首相馬哈地夫人逝世 享嵩壽100歲
馬來西亞前首相馬哈地的夫人西蒂哈斯瑪（Siti Hasmah）今天上午於國家心臟中心逝世，享嵩壽100歲。她與馬哈地於1956年結婚，兩人攜手走過70年歲月。
新海峽時報（New Straits Times）、星報（The Star）等大馬媒體報導，西蒂哈斯瑪與馬哈地育有7名子女。她今年7月12日甫慶祝100歲生日。
大馬媒體先前報導，西蒂哈斯瑪今年慶祝百歲生日時，與101歲的馬哈地獲得「在世最年長前首相配偶」、「在世最年長前首相」等東協紀錄認證，以及「首對同時成為百歲人瑞的前政府首腦及其配偶」紀錄。
馬哈地是馬來西亞最具影響力的政治人物之一，曾兩度擔任首相。
報導指出，西蒂哈斯瑪長年陪伴馬哈地左右，在成為首相夫人後仍持續投入自己的專業與公共服務工作，直到退休。
西蒂哈斯瑪於1926年7月12日出生，在10名兄弟姊妹中排行第6。她也是馬來西亞最早一批馬來女性醫生之一，長期投入醫療、公共衛生及婦幼醫療保健等工作。
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