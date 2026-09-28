快訊

不限用途貸款藏眉角！拿股票借錢前 先搞懂補錢紅線

亞運射擊／中華隊女團25公尺手槍奪銅！田家榛個人排第5下午續拚獎牌

南亞科擴廠傳棄雲林選屏東 張麗善：可見周春米比劉建國重要

聽新聞
0:00 / 0:00

大馬前首相馬哈地夫人逝世 享嵩壽100歲

中央社／ 吉隆坡28日專電
馬來西亞前首相馬哈地的夫人西蒂哈斯瑪（Siti Hasmah）。 路透
馬來西亞前首相馬哈地的夫人西蒂哈斯瑪（Siti Hasmah）。 路透

馬來西亞前首相馬哈地的夫人西蒂哈斯瑪（Siti Hasmah）今天上午於國家心臟中心逝世，享嵩壽100歲。她與馬哈地於1956年結婚，兩人攜手走過70年歲月。

新海峽時報（New Straits Times）、星報（The Star）等大馬媒體報導，西蒂哈斯瑪與馬哈地育有7名子女。她今年7月12日甫慶祝100歲生日。

大馬媒體先前報導，西蒂哈斯瑪今年慶祝百歲生日時，與101歲的馬哈地獲得「在世最年長前首相配偶」、「在世最年長前首相」等東協紀錄認證，以及「首對同時成為百歲人瑞的前政府首腦及其配偶」紀錄。

馬哈地是馬來西亞最具影響力的政治人物之一，曾兩度擔任首相。

報導指出，西蒂哈斯瑪長年陪伴馬哈地左右，在成為首相夫人後仍持續投入自己的專業與公共服務工作，直到退休。

西蒂哈斯瑪於1926年7月12日出生，在10名兄弟姊妹中排行第6。她也是馬來西亞最早一批馬來女性醫生之一，長期投入醫療、公共衛生及婦幼醫療保健等工作。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運田徑／17歲百米奪金 中國「最強高中生」陳妤頡：最佳成人禮

崩潰喊後悔…83歲嬤拒安樂死仍遭強行插針 痛哭45分鐘「全身染血」亡

百歲老人不稀奇…德國養老金改革擬提高年齡 2091年70歲才退休

南非爆連續命案！兩個月受害女性增至10人 墓地再現半裸屍

相關新聞

大馬前首相馬哈地夫人逝世 享嵩壽100歲

馬來西亞前首相馬哈地的夫人西蒂哈斯瑪（Siti Hasmah）今天上午於國家心臟中心逝世，享嵩壽100歲。她與馬哈地於1...

德俄4年首度外長會談 德稱考量安全俄冷回未見新意

德俄昨天進行4年來首次外長級對話。德外長瓦德福指此舉是出於對俄羅斯的安全疑慮，同時也為因應黑海糧食出口危機；俄外長拉夫羅...

教宗訪法會見性侵受害者 承諾避免類似傷害重演

教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在法國會見神職人員性侵案受害者時表示，他致力於避免類似傷害再度發生；其中1名...

控烏克蘭違反北韓戰俘保密協議 青瓦台要求道歉說明

烏克蘭總統澤倫斯基日前公開表示將2名北韓戰俘送往南韓，引起韓方不滿。青瓦台今天再發表強硬聲明，指控烏克蘭不但違反不公開的...

塞爾維亞10月提前大選 武契奇辭總統轉戰總理大位

塞爾維亞長期執政的民粹主義總統武契奇今天辭職，將在10月舉行的提前大選中角逐總理一職。近兩年來，塞爾維亞持續爆發由學生主...

澤倫斯基自曝移交北韓戰俘 惹怒南韓！首爾為何要求基輔道歉？

南韓總統府周日（27日）對烏克蘭表達強烈不滿，要求基輔正式解釋並道歉，原因是烏方先要求對兩名北韓戰俘移交南韓一事保密，烏克蘭總統澤倫斯基卻在聯大演說中單方面公開此事，隨後更否認雙方曾達成保密協議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。