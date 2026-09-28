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德俄4年首度外長會談 德稱考量安全俄冷回未見新意

中央社／ 柏林27日綜合外電報導
德國外交部長瓦德福。 路透
德國外交部長瓦德福。 路透

德俄昨天進行4年來首次外長級對話。德外長瓦德福指此舉是出於對俄羅斯的安全疑慮，同時也為因應黑海糧食出口危機；俄外長拉夫羅夫回應冷淡，表示並未從德方聽到任何新訊息。

路透社報導，德國外長瓦德福（Johann Wadephul）昨天與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在聯合國大會進行場邊會晤。瓦德福今天表示此舉係出於安全考量，同時也為因應日益嚴重的黑海糧食出口危機。

這是俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，德俄首度進行外長級會談。瓦德福表示，據稱俄羅斯曾在萊比錫（Leipzig）機場部署武裝無人機，此舉已越過紅線，因此有必要直接傳達德國已準備好自衛的訊息。

瓦德福在接受德國第一電視台（ARD）訪問時說，「俄羅斯必須明白，我們已準備好抵抗並保衛自己。」

目前各方正為恢復黑海穀物及能源出口進行外交努力，這些出口先前因船舶與港口基礎設施遭攻擊大幅萎縮。瓦德福表示這是會談的另一個原因，「一些同儕，尤其是南方世界（Global South），要求我與俄羅斯對話。」

瓦德福補充說，「當地面臨饑荒威脅，這就是我為什麼主張黑海停火。」

德國是烏克蘭親密盟友，德俄之間的關係自俄羅斯入侵烏克蘭後就處於冰封。瓦德福說，這段外交沉默有其必要，「但是現在，我認為到了需要談一談的時候。」

拉夫羅夫的回應顯示雙方關係依舊冷淡。他在記者會上表示，並未自德國外長那裡聽到任何新東西，所有的訊息都是德國先前公開說過的。

「我坦白告訴（瓦德福）…你大可打電話給我，說『讀我的聲明就好』。」

瓦德福對此表示，這是處於弱勢且無論據才會有的反應。「俄羅斯無法向世界解釋為何還要繼續（俄烏）戰爭」，「這根本毫無意義，同時還要付出數千條人命。」

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