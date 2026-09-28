教宗訪法會見性侵受害者 承諾避免類似傷害重演

教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在法國會見神職人員性侵案受害者時表示，他致力於避免類似傷害再度發生；其中1名80歲受害者形容，教宗將他擁入懷中的一刻「非比尋常」。

全球14億天主教徒的領袖近20年來首次以教宗身份正式訪問法國。法國雖是世俗國家，卻具有深厚的天主教傳統。

良十四世的4天訪法行程今天進入第3天。他在天主教聖城露德（Lourdes）私下會見7名已成年的性侵受害者。全球教會性侵醜聞曝光後，他承諾進一步推動教會改革。

其中1名受害者是現年80歲的德波斯（Jean-MarieDelbos）。他曾就讀附近的貝塔韓聖母學校（Notre-Dame de Betharram），且在校期間遭到性侵。校方人員被控涉及暴力及性侵害長達數十年。

德波斯會後告訴記者，「當他（教宗）看到我的狀況，就將我擁入懷中，那是一個非比尋常的時刻」。

德波斯表示，遭到性侵後，他已經失去所有信仰。

2021年一項調查發現，過去70年間，法國約有33萬名未成年人遭到神職人員或其他教會成員性侵。

梵蒂岡表示，這名首位美國籍教宗感謝受害者勇敢訴說痛苦經歷，並重申他將竭盡所能，確保他們受到的傷害不再發生在其他人身上。

良十四世稍早在另一場閉門會議中，也敦促與會的主教持續對抗性暴力及肢體暴力。

根據提供給媒體的演講稿內容，教宗表示，「你們一直堅定對抗神職人員或教會內部侵害未成年人的嚴重問題。沿著你們已經踏上的道路持續努力，這非常重要。」

良十四世是繼2008年的本篤十六世（Benedict XVI）以及1983年、2004年的若望保祿二世（Jean-Paul II）後，第3位造訪露德的教宗。

良十四世今天向患病的信徒致詞時，也明確表態反對協助死亡（assisted dying）。法國國會今年6月通過相關法案，讓罹患無法治癒疾病的成年人可接受協助死亡。

教宗指出，「我們必須拒絕打著所謂憐憫旗號結束生命的做法。合法行為不一定符合道德。」

良十四世明天將轉往鄰近德國邊界的東北部城市梅斯（Metz），並預料將討論歐洲和平前景。