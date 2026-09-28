快訊

葉宏蔚、詹又蓁混雙4強止步 台灣亞運羽球一銅作收

高雄鳳山歇業SPA館喋血釀1死2傷慘劇 死者生前負傷逃百公尺畫面曝

俞大㵢受訪CBS：籲美盡快交付對台軍售 秀飛虎隊照片糾正川習歷史觀

聽新聞
0:00 / 0:00

教宗訪法會見性侵受害者 承諾避免類似傷害重演

中央社／ 法國露德27日綜合外電報導
教宗良十四世（Pope Leo XIV）。歐新社
教宗良十四世（Pope Leo XIV）。歐新社

教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在法國會見神職人員性侵受害者時表示，他致力於避免類似傷害再度發生；其中1名80歲受害者形容，教宗將他擁入懷中的一刻「非比尋常」。

全球14億天主教徒的領袖近20年來首次以教宗身份正式訪問法國。法國雖是世俗國家，卻具有深厚的天主教傳統。

良十四世的4天訪法行程今天進入第3天。他在天主教聖城露德（Lourdes）私下會見7名已成年的性侵受害者。全球教會性侵醜聞曝光後，他承諾進一步推動教會改革。

其中1名受害者是現年80歲的德波斯（Jean-MarieDelbos）。他曾就讀附近的貝塔韓聖母學校（Notre-Dame de Betharram），且在校期間遭到性侵。校方人員被控涉及暴力及性侵害長達數十年。

德波斯會後告訴記者，「當他（教宗）看到我的狀況，就將我擁入懷中，那是一個非比尋常的時刻」。

德波斯表示，遭到性侵後，他已經失去所有信仰。

2021年一項調查發現，過去70年間，法國約有33萬名未成年人遭到神職人員或其他教會成員性侵。

梵蒂岡表示，這名首位美國籍教宗感謝受害者勇敢訴說痛苦經歷，並重申他將竭盡所能，確保他們受到的傷害不再發生在其他人身上。

良十四世稍早在另一場閉門會議中，也敦促與會的主教持續對抗性暴力及肢體暴力。

根據提供給媒體的演講稿內容，教宗表示，「你們一直堅定對抗神職人員或教會內部侵害未成年人的嚴重問題。沿著你們已經踏上的道路持續努力，這非常重要。」

良十四世是繼2008年的本篤十六世（Benedict XVI）以及1983年、2004年的若望保祿二世（Jean-Paul II）後，第3位造訪露德的教宗。

良十四世今天向患病的信徒致詞時，也明確表態反對協助死亡（assisted dying）。法國國會今年6月通過相關法案，讓罹患無法治癒疾病的成年人可接受協助死亡。

教宗指出，「我們必須拒絕打著所謂憐憫旗號結束生命的做法。合法行為不一定符合道德。」

良十四世明天將轉往鄰近德國邊界的東北部城市梅斯（Metz），並預料將討論歐洲和平前景。

教宗 性侵 受害者

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

教宗良十四世巴黎彌撒80萬人參加 將與性侵受害者會面

南非爆連續命案！兩個月受害女性增至10人 墓地再現半裸屍

宜蘭獸父恫嚇「再反抗就打媽媽」 性侵國小親生女5年135次還視訊網友

叛變水手逃荒島焚船！近親繁衍200年連爆殺戮性侵 傳奇桃源內幕曝光

相關新聞

教宗訪法會見性侵受害者 承諾避免類似傷害重演

教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在法國會見神職人員性侵案受害者時表示，他致力於避免類似傷害再度發生；其中1名...

控烏克蘭違反北韓戰俘保密協議 青瓦台要求道歉說明

烏克蘭總統澤倫斯基日前公開表示將2名北韓戰俘送往南韓，引起韓方不滿。青瓦台今天再發表強硬聲明，指控烏克蘭不但違反不公開的...

塞爾維亞10月提前大選 武契奇辭總統轉戰總理大位

塞爾維亞長期執政的民粹主義總統武契奇今天辭職，將在10月舉行的提前大選中角逐總理一職。近兩年來，塞爾維亞持續爆發由學生主...

澤倫斯基自曝移交北韓戰俘 惹怒南韓！首爾為何要求基輔道歉？

南韓總統府周日（27日）對烏克蘭表達強烈不滿，要求基輔正式解釋並道歉，原因是烏方先要求對兩名北韓戰俘移交南韓一事保密，烏克蘭總統澤倫斯基卻在聯大演說中單方面公開此事，隨後更否認雙方曾達成保密協議。

禁媒體、停風電、蓋凱旋門 「國安」被川普當萬用王牌

禁止CNN等三家媒體進白宮、取消數千名聯邦員工的工會組織與集體談判權、暫停東岸離岸風電，甚至一座原本規畫讓遊客登上觀景台的凱旋門，川普如今也說要拿來存放彈藥、部署狙擊手與無人機，理由都是國家安全。 這四個字為什麼這麼好用？答案不只在政治，更在美國法院長期給予總統處理國安事務較大的裁量。但如果什麼事都能和國安扯上關係，這張牌又能打到什麼程度？

矽谷怕AI失控 北京為何對末日警告不以為然？

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：矽谷怕AI失控 北京為何對末日警告不以為然？ 頭條二：美CDC淪「殭屍」 難以保護國民健康 頭條三：檢察總長擋內唐亞胡動司法 大選恐成制度攤牌

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。