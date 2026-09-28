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控烏克蘭違反北韓戰俘保密協議 青瓦台要求道歉說明

中央社／ 記者楊啟芳首爾28日專電
青瓦台今天再發表強硬聲明，指控烏克蘭不但違反不公開的協議，甚至事後回應「不存在保密共識」，要求說明與道歉。新華社
青瓦台今天再發表強硬聲明，指控烏克蘭不但違反不公開的協議，甚至事後回應「不存在保密共識」，要求說明與道歉。新華社

烏克蘭總統澤倫斯基日前公開表示將2名北韓戰俘送往南韓，引起韓方不滿。青瓦台今天再發表強硬聲明，指控烏克蘭不但違反不公開的協議，甚至事後回應「不存在保密共識」，要求說明與道歉。

青瓦台今天發表聲明，宣傳溝通首席成耆洪表示，烏克蘭政府曾多次透過各種管道與韓方協商戰俘遣返問題，並在協商過程中表示，若將戰俘遣返南韓，烏克蘭國內可能出現批評聲音，認為政府放棄了以這些戰俘交換本國戰俘的機會，希望對此事保密。

成耆洪指出，韓方也考量戰俘本人及其家屬的安全，以及外交、安全等多方面因素，同意不對外公開，並依此進行遣返程序。不過成耆洪表示，烏克蘭政府在北韓戰俘遣返問題上，未經充分事前說明或具體協商，便單方面在此次聯合國大會上，透過總統演說突然公開此事。

成耆洪表示，此事在（南韓）國內引發不必要的爭議，因此總統李在明因而對違反保密共識、公開相關消息一事表達遺憾。不過烏克蘭總統辦公室未經協議、取得諒解，且連事前通知都沒有，便發布與事實不符的說法，稱「雙方從未就不公開一事達成共識」。

成耆洪因此指出，韓國國內還出現了總統是否說謊的爭議，「嚴重損害兩國政府間的互信，並對兩國友好關係造成重大障礙的行為」。

成耆洪也強調，對於烏克蘭政府違反共識、單方面公開相關消息，且事後聲稱「不存在保密共識」的不實對外說法，表達強烈遺憾，要求烏克蘭方面正式說明與道歉，目前也正在研議就此事採取進一步必要措施。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）24日在美國紐約舉行的聯合國大會演說中表示，已將2名遭烏克蘭軍方生擒的北韓戰俘送往大韓民國。隨後南韓總統李在明於社群媒體發文表達遺憾，指出這是極為敏感的議題，不理解烏方為何違反不公開的協議。

北韓 烏克蘭 青瓦台

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