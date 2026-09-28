快訊

退場爭議／大學退場前連2年丁等 惡意逼退資深教授內幕

簡立峰專欄／AI公司「焚書坑儒」？解析訓練資料爭奪戰

高雄鳳山停業SPA館遭多名持刀棍惡煞闖入 釀1死2傷慘劇

聽新聞
0:00 / 0:00

塞爾維亞10月提前大選 武契奇辭總統轉戰總理大位

中央社／ 貝爾格勒27日綜合外電報導
9月27日，武契奇在塞爾維亞首都貝爾格萊德出席新聞發佈會。 新華社
9月27日，武契奇在塞爾維亞首都貝爾格萊德出席新聞發佈會。 新華社

塞爾維亞長期執政的民粹主義總統武契奇今天辭職，將在10月舉行的提前大選中角逐總理一職。近兩年來，塞爾維亞持續爆發由學生主導的抗議活動，要求當局舉行提前大選。

綜合法新社和路透社報導，武契奇（AleksandarVucic）在首都貝爾格勒（Belgrade）總統府發表辭職演說，支持者聚集在外高喊他的名字。

武契奇說：「我將辭去總統職務。明天上午，我會把職責移交給國會議長。」

武契奇對著揮舞旗幟的人群說：「這是我在這棟大樓裡度過的最後一晚。」

他說：「我忠實地為你們以及我的祖國塞爾維亞服務…我為我們共同取得的成就感到自豪。」

提前大選是學生主導抗議活動的主要訴求之一，這場運動起因於2024年11月諾維薩德（Novi Sad）火車站遮雨棚坍塌事件，當時造成16人死亡，外界普遍將這起慘劇歸咎於政府貪腐與公共工程監管不周，從而引發塞爾維亞近代最大規模的反政府示威潮，參與人數一度高達數十萬。

最初要求展開透明調查的呼聲，後來演變成要求舉行提前大選。武契奇多次承諾舉行大選，但始終未敲定具體日期。

他本月稍早以「國內政局出現嚴重動盪」為由，宣布將於10月25日舉行大選。

武契奇2017年首次當選總統，2022年5月連任。儘管法律並未要求他辭去總統職務，他仍提前結束5年任期，投入總理選舉競選。

武契奇在辭職前幾分鐘，還行使了憲法賦予的權力，赦免數十名涉嫌在抗議活動期間犯法的人士，其中包括學生和其黨內忠實支持者。

武契奇說：「我已決定赦免49人，其中23人涉及我們過去一年半來所經歷的那些可怕事件。」他指的是持續的抗議活動。

根據法律規定，國會議長布納比奇（Ana Brnabic）將代理總統職務，最長為期3個月，在此期間，塞爾維亞必須舉行總統大選。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普會晤委內瑞拉臨時總統談大選 仍未訂具體時程

傳川普擬期中大選後恢復炸伊朗！官員：總統已拒絕停火方案

廖達琪／政治沒有是非 卻終有因果

聯合國大會間隙…德俄外長時隔逾4年首會晤 觸碰「關鍵議題」

相關新聞

塞爾維亞10月提前大選 武契奇辭總統轉戰總理大位

塞爾維亞長期執政的民粹主義總統武契奇今天辭職，將在10月舉行的提前大選中角逐總理一職。近兩年來，塞爾維亞持續爆發由學生主...

澤倫斯基自曝移交北韓戰俘 惹怒南韓！首爾為何要求基輔道歉？

南韓總統府周日（27日）對烏克蘭表達強烈不滿，要求基輔正式解釋並道歉，原因是烏方先要求對兩名北韓戰俘移交南韓一事保密，烏克蘭總統澤倫斯基卻在聯大演說中單方面公開此事，隨後更否認雙方曾達成保密協議。

禁媒體、停風電、蓋凱旋門 「國安」被川普當萬用王牌

禁止CNN等三家媒體進白宮、取消數千名聯邦員工的工會組織與集體談判權、暫停東岸離岸風電，甚至一座原本規畫讓遊客登上觀景台的凱旋門，川普如今也說要拿來存放彈藥、部署狙擊手與無人機，理由都是國家安全。 這四個字為什麼這麼好用？答案不只在政治，更在美國法院長期給予總統處理國安事務較大的裁量。但如果什麼事都能和國安扯上關係，這張牌又能打到什麼程度？

矽谷怕AI失控 北京為何對末日警告不以為然？

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：矽谷怕AI失控 北京為何對末日警告不以為然？ 頭條二：美CDC淪「殭屍」 難以保護國民健康 頭條三：檢察總長擋內唐亞胡動司法 大選恐成制度攤牌

引「孫子兵法」 美太平洋司令：對共軍首重拒止

美國時代雜誌日前刊登太平洋司令部司令帕帕羅專訪。他強調，自己任務的成功，是「孫子兵法」的不戰而屈人之兵，即拒止嚇阻戰略；但即使嚇阻失敗，「我有信心，我們（美國及盟友）能獲勝」。

川普：美與古巴將達協議 無需動武

美國總統川普廿六日在白宮答覆媒體提問時稱，美國和古巴會達成協議，不認為美國有必要動用軍隊。他還稱，美國希望幫助古巴，也希望向美國人民開放古巴。古巴外長羅德里格斯同日在聯大回應說，「我們願意與美國企業發展商業及經貿關係，就像和其他任何國家一樣」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。