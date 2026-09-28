塞爾維亞10月提前大選 武契奇辭總統轉戰總理大位

塞爾維亞長期執政的民粹主義總統武契奇今天辭職，將在10月舉行的提前大選中角逐總理一職。近兩年來，塞爾維亞持續爆發由學生主導的抗議活動，要求當局舉行提前大選。

綜合法新社和路透社報導，武契奇（AleksandarVucic）在首都貝爾格勒（Belgrade）總統府發表辭職演說，支持者聚集在外高喊他的名字。

武契奇說：「我將辭去總統職務。明天上午，我會把職責移交給國會議長。」

武契奇對著揮舞旗幟的人群說：「這是我在這棟大樓裡度過的最後一晚。」

他說：「我忠實地為你們以及我的祖國塞爾維亞服務…我為我們共同取得的成就感到自豪。」

提前大選是學生主導抗議活動的主要訴求之一，這場運動起因於2024年11月諾維薩德（Novi Sad）火車站遮雨棚坍塌事件，當時造成16人死亡，外界普遍將這起慘劇歸咎於政府貪腐與公共工程監管不周，從而引發塞爾維亞近代最大規模的反政府示威潮，參與人數一度高達數十萬。

最初要求展開透明調查的呼聲，後來演變成要求舉行提前大選。武契奇多次承諾舉行大選，但始終未敲定具體日期。

他本月稍早以「國內政局出現嚴重動盪」為由，宣布將於10月25日舉行大選。

武契奇2017年首次當選總統，2022年5月連任。儘管法律並未要求他辭去總統職務，他仍提前結束5年任期，投入總理選舉競選。

武契奇在辭職前幾分鐘，還行使了憲法賦予的權力，赦免數十名涉嫌在抗議活動期間犯法的人士，其中包括學生和其黨內忠實支持者。

武契奇說：「我已決定赦免49人，其中23人涉及我們過去一年半來所經歷的那些可怕事件。」他指的是持續的抗議活動。

根據法律規定，國會議長布納比奇（Ana Brnabic）將代理總統職務，最長為期3個月，在此期間，塞爾維亞必須舉行總統大選。