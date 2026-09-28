澤倫斯基自曝移交北韓戰俘 惹怒南韓！首爾為何要求基輔道歉？

南韓總統府周日（27日）對烏克蘭表達強烈不滿，要求基輔正式解釋並道歉，原因是烏方先要求對兩名北韓戰俘移交南韓一事保密，烏克蘭總統澤倫斯基卻在聯大演說中單方面公開此事，隨後更否認雙方曾達成保密協議。

路透報導，南韓總統府公關首席秘書成耆洪在聲明中表示，烏克蘭先前曾透過多個管道反覆與南韓討論移交事宜，並主動要求保密，主要是擔心消息曝光後，引發烏國國內批評，指責基輔當局放棄以這兩名士兵交換烏克蘭戰俘的機會。南韓則考量戰俘及其留在北韓家人的安全，以及外交與人道因素，同意不公開。

但澤倫斯基上周在聯合國大會宣布，兩名在俄羅斯協助作戰時被俘的北韓士兵，近期已移交南韓。

南韓總統李在明在X平台發文，強調「從各方面來看，都不應公開」移交一事，雙方也確有保密協議。他說：「不知道是什麼情況，導致烏方不顧保密協議披露此事，但這令人深感遺憾。」

成耆洪警告，烏方的否認已嚴重損害兩國政府間的信任，可能傷害雙邊關係。烏克蘭駐首爾大使館未立即回應置評請求。

這兩名士兵於2025年1月在俄羅斯庫斯克地區被俘，是平壤2024年派兵參戰以來首批被活捉的北韓士兵。