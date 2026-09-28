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兩韓非軍事區疑地雷爆炸 南韓與聯合國部隊勘查

中央社／ 首爾27日綜合外電報導

南韓軍方今天表示，南韓與聯合國部隊已對日前在非軍事區（DMZ）附近的疑似地雷爆炸事件展開調查。這起事件造成3名官兵受傷，反對派議員懷疑爆炸裝置可能來自北韓。

綜合法新社與路透社報導，這起爆炸事件發生在21日，地點位於兩韓非軍事區分界線以南附近。自韓戰以停戰協定暫時畫下句點以來，兩韓非軍事區便將朝鮮半島一分為二，如今此處已是全球地雷埋設密度最高的地帶之一。

這起爆炸造成3名南韓官兵受傷，其中1人傷勢嚴重，失去腳踝。

當局目前尚未確定爆炸是來自北韓或南韓埋設的地雷，亦或是由其它爆裂物引起。

南韓合同參謀本部（JCS）以聲明表示，由約40名官員組成的調查小組已對爆炸地點附近區域展開搜查，小組成員還包括爆炸發生時參與行動的部分軍官。

聲明補充指出，部隊「使用地雷探測器對非軍事區內的道路進行詳細搜索，從上午9時左右持續至日落。」

軍方表示將透過進一步調查確認爆炸原因，並會公布結果。反對派議員先前呼籲調查必須公開透明，並懷疑爆炸裝置可能來自北韓。

軍方指出，由於此區域仍有不明地雷，危險性極高，稍後還將進行另一次現場調查。

由地雷或其他裝置引發的爆炸事件在非軍事區及其周邊屢見不鮮，兩韓軍人皆曾多次因此受傷。

由於雙方尚未簽署和平條約，南韓與北韓技術上仍處於戰爭狀態。

北韓領導人金正恩2024年將南韓定調為「主要敵國」後，平壤軍方耗時數月在邊境埋設地雷，構築反坦克路障，企圖永久封鎖兩國邊界。

南韓 爆炸

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