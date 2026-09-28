引「孫子兵法」 美太平洋司令：對共軍首重拒止

美國時代雜誌日前刊登太平洋司令部司令帕帕羅專訪。他強調，自己任務的成功，是「孫子兵法」的不戰而屈人之兵，即拒止嚇阻戰略；但即使嚇阻失敗，「我有信心，我們（美國及盟友）能獲勝」。

美國自二戰以來在太平洋的主導地位，正面臨最嚴峻的挑戰，無論美中領袖在談判桌上達成什麼結果，帕帕羅都必須確保美軍持續占據優勢，並為可能爆發的衝突做好準備。

但帕帕羅舉孫子兵法為例，「我任務的成功不是打一場仗、然後獲勝，而是建立足以嚇阻對手的能力，讓我們根本無需開戰；我們不是尋求成為偉大的戰時領袖，而是在承平時期成為偉大的嚇阻者」。

帕帕羅指稱，美國無意推翻中共，但只要涉及美國直接且至關重要的利益，那就必須讓對手明白，侵略行動很可能被阻擋。

帕帕羅提醒，中國大陸正空前地擴張軍力，「力量投射」能力呈指數級成長；以大陸海軍的規模為例，已達廿五年前的十二倍，並持續快速擴充太空、飛彈和核武能力。

一旦嚇阻失敗，帕帕羅的構想，是以大量價廉的無人機搭配飛彈，在台海形成「地獄景象」，阻止或拖延共軍兩棲登陸台灣，「我們只需使入侵者無法使用這片空間」。然而，美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）兵推顯示，即使美國及盟友最終擊退共軍，美軍仍可能面臨自二戰以來最慘重的傷亡，且二月底開打的美伊戰爭大量消耗美軍飛彈庫存，使美方的挑戰更嚴峻。

不過，帕帕羅重申，他仍有信心打贏；但真正重要的不是證明美軍能打贏，而是盡量擴大優勢，降低開戰後在生命、財產、軍力和時間上付出的代價，「我希望將這筆帳降到零」。