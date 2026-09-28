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引「孫子兵法」 美太平洋司令：對共軍首重拒止

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國太平洋司令部司令帕帕羅前年八月在菲律賓一場研討會發表談話。美聯社
美國太平洋司令部司令帕帕羅前年八月在菲律賓一場研討會發表談話。美聯社

美國時代雜誌日前刊登太平洋司令部司令帕帕羅專訪。他強調，自己任務的成功，是「孫子兵法」的不戰而屈人之兵，即拒止嚇阻戰略；但即使嚇阻失敗，「我有信心，我們（美國及盟友）能獲勝」。

美國自二戰以來在太平洋的主導地位，正面臨最嚴峻的挑戰，無論美中領袖在談判桌上達成什麼結果，帕帕羅都必須確保美軍持續占據優勢，並為可能爆發的衝突做好準備。

但帕帕羅舉孫子兵法為例，「我任務的成功不是打一場仗、然後獲勝，而是建立足以嚇阻對手的能力，讓我們根本無需開戰；我們不是尋求成為偉大的戰時領袖，而是在承平時期成為偉大的嚇阻者」。

帕帕羅指稱，美國無意推翻中共，但只要涉及美國直接且至關重要的利益，那就必須讓對手明白，侵略行動很可能被阻擋。

帕帕羅提醒，中國大陸正空前地擴張軍力，「力量投射」能力呈指數級成長；以大陸海軍的規模為例，已達廿五年前的十二倍，並持續快速擴充太空、飛彈和核武能力。

一旦嚇阻失敗，帕帕羅的構想，是以大量價廉的無人機搭配飛彈，在台海形成「地獄景象」，阻止或拖延共軍兩棲登陸台灣，「我們只需使入侵者無法使用這片空間」。然而，美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）兵推顯示，即使美國及盟友最終擊退共軍，美軍仍可能面臨自二戰以來最慘重的傷亡，且二月底開打的美伊戰爭大量消耗美軍飛彈庫存，使美方的挑戰更嚴峻。

不過，帕帕羅重申，他仍有信心打贏；但真正重要的不是證明美軍能打贏，而是盡量擴大優勢，降低開戰後在生命、財產、軍力和時間上付出的代價，「我希望將這筆帳降到零」。

共軍 帕帕羅 中共 美中

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