川普：美與古巴將達協議 無需動武

美國總統川普廿六日在白宮答覆媒體提問時稱，美國和古巴會達成協議，不認為美國有必要動用軍隊。他還稱，美國希望幫助古巴，也希望向美國人民開放古巴。古巴外長羅德里格斯同日在聯大回應說，「我們願意與美國企業發展商業及經貿關係，就像和其他任何國家一樣」。

大陸國家副主席韓正在聯大發言時，雖未點名美國，但他仍針對中東及古巴議題表示，呼籲尊重包括海灣國家在內的中東國家主權及安全，並敦促「有關國家」停止以武力威脅古巴，全面解除對古巴的封鎖及制裁。韓正還說，大國對維護國際和平與安全負有特殊責任，應帶頭遵守規則、維護法治及作出正確行動。

路透指出，美國目前對古巴展開施壓行動，大幅阻礙石油運往古巴。而韓正相關言論與日前白宮展現的友好氣氛形成對比，川普當時以軍機飛越及盛大國宴等方式款待大陸國家主席習近平。

就古美關係，羅德里格斯表示，古巴始終願與美國對話，但他避談川普指稱古美會達成協議且美軍無需介入的說法。羅德里格斯也強烈抨擊美國已對古巴實施達六十多年的貿易禁運。他還說，美國長久以來對古巴各種封鎖，是一種集體懲罰行為，旨在引發人道危機；古巴對美國並未構成威脅，隨時準備好在主權平等及尊重國際法的基礎上，進行古美對話。

古巴盟友俄羅斯外長拉夫羅夫廿六日也在聯大呼籲解除對古巴的海上封鎖，並採取經濟措施改善古巴的人道問題。

川普廿二日在聯大發表演說時形容古巴為「失敗國家」，而「自由會來到這個島國」。古巴代表團隨即離席抗議。

川普今年一月初下令美軍入侵委內瑞拉抓捕時任總統馬杜洛後，就開始進一步加大對古巴的施壓力道，並切斷對古巴的石油供應，不只導致當地燃料短缺，也使古巴長期存在的停電問題，在基礎設施失修下更惡化。