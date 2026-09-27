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武裝分子從巴基斯坦越境 阿富汗軍方擊斃28人
阿富汗國防部今天表示，一群據稱包含伊斯蘭國（IS）成員的武裝分子從巴基斯坦越境，進入阿富汗東部紐里斯坦省（Nuristan）時，有28人遭阿富汗軍方擊斃、32人受傷。
路透社報導，阿富汗國防部指控，這些武裝分子獲得巴基斯坦民兵支持，其中多數為前阿富汗政府安全部隊成員。
阿富汗指稱巴基斯坦情報單位訓練並派遣前阿富汗安全部隊人員越境，直接指控巴基斯坦政府涉及武裝入侵。
不到一週前，巴基斯坦曾空襲阿富汗南部城市坎達哈（Kandahar）。當時巴基斯坦表示，空襲目標為武裝分子。
巴基斯坦軍方及資訊部門未立即回應置評請求。路透社無法獨立核實阿富汗國防部的說法及傷亡數字。
巴基斯坦一再指責阿富汗庇護攻擊其境內的武裝分子，對此阿富汗予以否認。
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