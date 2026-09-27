武裝分子從巴基斯坦越境 阿富汗軍方擊斃28人

在北京郊外一片由農田改造成的科技園區，中國大陸國家主席習近平看著兩隻機器手臂慢慢把線穿過針眼。他說，眼前看到的技術將幫助中國掌握未來。 在習近平描繪的未來裡，人工智慧將進入中國的工廠、醫院和學校，透過先進機器人和高階製造重新帶動經濟。中國而非美國將主導AI發展，讓這項技術成為他所說的「頭雁」，帶動中國下一波經濟轉型。 為了實現這個願景，中國政府正動員國家力量。

2026-09-27 12:00