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聯合國大會間隙…德俄外長時隔逾4年首會晤 觸碰「關鍵議題」

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在紐約聯合國大會一般性辯論間隙，德國外交部長瓦德普爾（Johann Wadephul）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）舉行了雙邊會晤。 路透社
在紐約聯合國大會一般性辯論間隙，德國外交部長瓦德普爾（Johann Wadephul）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）舉行了雙邊會晤。 路透社

（德國之聲中文網）在紐約聯合國大會一般性辯論間隙，德國外交部長瓦德普爾（Johann Wadephul）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）舉行了雙邊會晤。這是自2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略戰爭以來，德俄兩國外長之間的首次正式面對面接觸。上一次同級別會談是在2022年1月，由時任德國外長貝爾伯克在莫斯科與拉夫羅夫舉行。

此次閉門會談在俄方提供的房間內進行，持續了約20分鐘，會前兩國外長及隨行人員握手致意。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）稱該會晤是由德方發起的。而在聯大會場周圍也有消息指出，俄方此前通過第三方國家傳達了接觸意願，德方隨後跟進促成了此次會晤。

激辯關鍵議題與安全分歧

會後，瓦德普爾在接受德國電視二台（ZDF）采訪時表示，這是一場「激烈的談話」，「當然，我們在核心問題上未能達成一致」。他透露自己提出了降級沖突的建議，尤其是在烏克蘭局勢方面，但這尚未在俄方找到接納的意願。

德國代表團消息人士透露，瓦德普爾在會談中敦促拉夫羅夫「盡一切可能就黑海糧食出口達成協議」，並強調全球多國面臨糧食短缺，各方必須展現建設性姿態。此外，瓦德普爾要求俄羅斯放棄針對德國、歐洲及北約的「危險升級路線」，並明確表態德國不會接受類似8月初萊比錫/哈雷機場未遂無人機襲擊的事件。德國政府指責莫斯科是該事件的幕後黑手，並在此前采取了驅逐外交人員及關閉相關機構的對等反制措施，而莫斯科則堅決否認指控。

瓦德普爾向德國外媒及盟友通報時指出，諸如萊比錫事件或進一步的混合攻擊，絕不會動搖德國對受攻擊的烏克蘭的支持決心。德國是烏克蘭抵御侵略的關鍵支持者，在當前局勢下承擔著重要的歐洲領導角色。

拉夫羅夫批評會談缺乏新意

針對這場接觸，拉夫羅夫在會後對媒體給出了消極評價，認為會面毫無必要，也沒有取得任何實質進展。拉夫羅夫對德新社表示，他在談話中沒有聽到任何不同於柏林公開表態的內容，並稱自己當面告訴德國外長：「您完全可以直接給我打電話，說『請閱讀我的聲明』。」

在聯合國記者會上，拉夫羅夫反駁了德國對黑海商船遇襲和萊比錫無人機事件的指控，稱萊比錫上空的飛行物是「無人認領的無人機」，德國卻直接將其歸咎於俄羅斯。拉夫羅夫隨後在聯大講台上指責西方阻撓旨在結束俄烏沖突的談判，並嚴詞抨擊德國和日本謀求聯合國安理會常任理事國席位的努力，宣稱莫斯科將動用一票否決權阻止。

德方回應外界接觸質疑

在會後引發的國際關注中，瓦德普爾向德國電視一台（ARD）解釋了同俄方接觸的動機。他強調，多位國際同行此前建議需要恢復直接溝通，且歐洲人不應將與俄羅斯溝通的渠道完全讓給美國。

瓦德普爾重申，德國不會在越過烏克蘭的情況下討論涉及烏克蘭的問題。他針對國內外的政治質疑回應稱：「談判的對象不是朋友，而是對手。所有一再要求『德國必須談判、德國必須同俄羅斯對話』的人，我現在可以回答他們：我們正在做這件事。」但他同時指出，俄羅斯目前遺憾地並未展現出采取建設性談判立場的意願。

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