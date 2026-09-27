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英空軍基地發生重大事件數人被捕 附近民宅緊急疏散
英格蘭西南部供美國空軍使用的費爾福空軍基地近日加強維安後，警方今天宣布發生「重大事件」，已依涉嫌違反爆裂物法逮捕數名男性，附近一處村莊的居民也被疏散。
路透社報導，英國政府已授權美方使用費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford），對正在攻擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）船舶的伊朗飛彈陣地發動打擊。
路透社記者目擊，武裝警察封鎖費爾福空軍基地正門的通道，基地附近的費爾福村（Fairford）約有30輛緊急救援車輛待命，其中包括警車、救護車和消防車。
格洛斯特郡（Gloucestershire）警方在聲明中表示，在宣布發生重大事件後，目前正在疏散基地附近威爾福德村（Whelford）的數棟房舍，且已有數名男性因涉嫌違反爆裂物法被捕。
聲明指出：「陸軍專業爆裂物處理小組正在檢查數台車輛。」
美國空軍發言人稱，不會談論具體的基地防護措施，僅表示美英雙方都保持警戒，並將採取適當措施。
英國7月表示，武裝部隊已準備好保護國家免受任何攻擊。在那之前，伊朗革命衛隊（RevolutionaryGuards）曾警告英國，不要允許美國轟炸機從費爾福基地起飛。
英國政府官員也曾向關鍵基礎設施的業者說明俄羅斯構成的威脅。英國政府日益擔心可能發生蓄意破壞行徑及網攻，俄國則否認對西方國家發動混合攻擊。
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