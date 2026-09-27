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南非治安不靖！一夜爆兩起重大槍案釀27死26傷
南非槍擊事件時有所聞，警方今天表示，8名持突擊步槍的歹徒昨晚在約翰尼斯堡以西一家酒吧開槍，造成17死15傷。開普敦郊外今天凌晨也發生槍擊案，造成10死11傷。
法新社報導，根據警方的說法，約翰尼斯堡（Johannesburg）以西的那起事件發生在當地時間昨晚9時30分（格林威治標準時間19時30分）左右。
警方表示，據稱歹徒曾對部分顧客搜身，並搶走對方手機，隨後駕駛兩台不明車輛逃離現場。死者包括13名男性和4名女性，目前尚不清楚犯案動機，犯嫌在逃逸前縱火焚燒兩輛車。
警方表示：「警方已動員偵查隊及其他專業單位前往追緝。」
另外，開普敦（Cape Town）郊外一座城鎮的娛樂場所今天凌晨也發生槍擊案，造成10人死亡、11人受傷。
南非合法與非法槍枝氾濫，槍擊事件時有所聞，背後經常涉及幫派鬥爭或非正式商業活動間的競爭。
南非人口約6200萬，是全球謀殺率最高的國家之一，每天大約有60人被殺。
今年3月，軍方曾進駐約翰尼斯堡多個暴力熱點，協助警方打擊犯罪。總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）曾形容，犯罪猖獗是南非面對的最大威脅之一。
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