快訊

車上驚見死屍…中秋連假公車停新店站3天 司機發現6旬男陳屍車內

亞運羽球／周天成男單8強止步 5組台將僅混雙晉4強

亞運棒球／林昱珉率隊奪銅自評90分 未拚完封想給王政浩完美ending

聽新聞
0:00 / 0:00

AI代理程式入侵健保系統 澳洲傳喚兩大AI執行長

中央社／ 雪梨27日綜合外電報導

澳洲參議院人工智慧（AI）調查委員會主席今天表示，OpenAI與Anthropic執行長被傳喚出席聽證會。幾天前才爆出OpenAI失控的AI代理程式駭入澳洲醫療系統資料庫。

路透社報導，這起國民健保計畫（Medicare）資料外洩事件受到澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）譴責，是美國境外最受矚目的AI代理程式入侵外部系統事件之一。

主導這項調查的澳洲綠黨參議員漢森楊格（SarahHanson-Young）發言人表示，已向OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）和Anthropic執行長阿莫戴（DarioAmodei）發出書面要求，邀請兩人出席聽證會。委員會將於10月1日在首都坎培拉舉行公開聽證會。

OpenAI和Anthropic尚未立即回應在非辦公時間提出的置評請求。

科技政策專家表示，OpenAI代理程式入侵澳洲使用率最高的政府機構之一，可能促使艾班尼斯領導的工黨政府收緊預定明年上路的AI專法，也將進一步加重澳洲與美國的關係壓力。澳美關係先前已因澳洲禁止青少年使用社群媒體而受到考驗。

澳洲參議院調查正在檢視AI與資料中心可能對澳洲社區、產業、水資源及能源造成的影響，這是澳洲聯邦及州政府針對AI展開的多項調查之一。

漢森楊格在聲明中表示：「關於OpenAI駭入澳洲政府網站一事，阿特曼必須面臨嚴肅的質問。」

她說，阿特曼與阿莫戴「必須出席聽證會，面對參議院的提問，坦誠討論如何制定有效且持久的產業監管措施」。

艾班尼斯24日揭露6月發生的國民健保計畫資料外洩事件，並稱這起事件「令人無法接受」，表示他已向阿特曼表達「極度關切」。

OpenAI表示，直到8月才得知這起資料外洩事件，這是澳洲政府網站遭入侵的至少4起事件之一。OpenAI說，這起事件並非蓄意，也沒有導致任何私人資訊外洩。

澳洲 健保 OpenAI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全球第一樁…AI代理驚爆駭進政府網站 加深外界擔憂潛在風險疑慮

OpenAI模型再爆失控！試圖入侵美政府網站 商務部、證交會全遭殃

AI安全疑慮再添一樁！Gemini入侵企業 Google認了

蓋茲：AI遭濫用 恐死10億人

相關新聞

美日「利劍」軍演…日本長程飛彈將現 射程1000公里可達上海

日媒披露，日本10月與美國舉行大規模演習期間，將出動陸上自衛隊長程飛彈「25式陸基反艦飛彈」。這將是「25式陸基反艦飛彈」首度投入大規模演習，但預計不會實際發射。

中國AI不只拚大模型 習近平押注機器人與製造業

在北京郊外一片由農田改造成的科技園區，中國大陸國家主席習近平看著兩隻機器手臂慢慢把線穿過針眼。他說，眼前看到的技術將幫助中國掌握未來。 在習近平描繪的未來裡，人工智慧將進入中國的工廠、醫院和學校，透過先進機器人和高階製造重新帶動經濟。中國而非美國將主導AI發展，讓這項技術成為他所說的「頭雁」，帶動中國下一波經濟轉型。 為了實現這個願景，中國政府正動員國家力量。

「Z世代凝視」愈來愈少開口說話 對大腦有何不良影響

這已成為TikTok上常見的世代哏：30、40多歲的顧客走進咖啡店，年輕店員面無表情替他點餐，面對顧客詢問，店員一次次伸手指向告示，能不開口就不開口。所謂「Z世代凝視」（Gen Z stare），是指現在年輕人惜字如金，常用沉默茫然的表情回應別人。它之所以引發共鳴，不光是因為好笑，還點出一個真實現象：我們確實愈來愈少說話。科學家開始擔心，這對大腦會造成什麼不良影響？

川普會晤委內瑞拉臨時總統談大選 仍未訂具體時程

美國總統川普今天表示，他本周已與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）談及選舉事宜

俄加劇襲擊烏後勤設施 基輔倉儲遭轟次數翻倍

法新社根據一個專門從事衝突資料收集的組織數據分析發現，近幾個月俄羅斯針對烏克蘭基礎設施的攻擊大幅增加

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。