AI代理程式入侵健保系統 澳洲傳喚兩大AI執行長

澳洲參議院人工智慧（AI）調查委員會主席今天表示，OpenAI與Anthropic執行長被傳喚出席聽證會。幾天前才爆出OpenAI失控的AI代理程式駭入澳洲醫療系統資料庫。

路透社報導，這起國民健保計畫（Medicare）資料外洩事件受到澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）譴責，是美國境外最受矚目的AI代理程式入侵外部系統事件之一。

主導這項調查的澳洲綠黨參議員漢森楊格（SarahHanson-Young）發言人表示，已向OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）和Anthropic執行長阿莫戴（DarioAmodei）發出書面要求，邀請兩人出席聽證會。委員會將於10月1日在首都坎培拉舉行公開聽證會。

OpenAI和Anthropic尚未立即回應在非辦公時間提出的置評請求。

科技政策專家表示，OpenAI代理程式入侵澳洲使用率最高的政府機構之一，可能促使艾班尼斯領導的工黨政府收緊預定明年上路的AI專法，也將進一步加重澳洲與美國的關係壓力。澳美關係先前已因澳洲禁止青少年使用社群媒體而受到考驗。

澳洲參議院調查正在檢視AI與資料中心可能對澳洲社區、產業、水資源及能源造成的影響，這是澳洲聯邦及州政府針對AI展開的多項調查之一。

漢森楊格在聲明中表示：「關於OpenAI駭入澳洲政府網站一事，阿特曼必須面臨嚴肅的質問。」

她說，阿特曼與阿莫戴「必須出席聽證會，面對參議院的提問，坦誠討論如何制定有效且持久的產業監管措施」。

艾班尼斯24日揭露6月發生的國民健保計畫資料外洩事件，並稱這起事件「令人無法接受」，表示他已向阿特曼表達「極度關切」。

OpenAI表示，直到8月才得知這起資料外洩事件，這是澳洲政府網站遭入侵的至少4起事件之一。OpenAI說，這起事件並非蓄意，也沒有導致任何私人資訊外洩。