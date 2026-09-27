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尼泊爾水力發電遇氣候考驗 洪災促重新檢視建壩策略

中央社／ 加德滿都27日綜合外電報導

尼泊爾與中國邊界附近山區上月底發生冰川山體崩塌，引發毀滅性洪災，造成逾1400人罹難、數千人下落不明，並使尼泊爾電力系統損失約10%的發電容量。這場洪災不僅暴露水力發電的脆弱性，也迫使專家與當局重新考慮大舉興建水壩的策略。

法新社報導，尼泊爾逾90%電力來自水力發電，但這次河川沿線的水力發電設施遭到廣泛破壞，隨著氣候與地質風險升高，也引發外界對尼泊爾能源安全的疑問。

尼泊爾獨立電力生產商協會（Independent Power Producers' Association，IPPAN）資深副會長拉瑪（Uttam Bhlon Lama）表示，水力發電一直是國家經濟成長的重要推動力，但尼泊爾如今必須重新思考大舉興建水壩的做法。

根據尼泊爾政府數據，過去10年來，該國水力發電容量增加逾4倍，達到約4120百萬瓦（MW），並協助全國近3000萬人口幾乎全數接上電網。

尼泊爾原本已開始將過剩電力輸往鄰國印度及孟加拉，以利用冰川融水資源創造收入。但這場災害發生後，當局已暫停電力出口。

尼泊爾政府評估，這場災害造成的基礎建設損失中，能源部門約占一半。7座水力發電廠直接受災，其他電廠也被迫停止發電，使全國電網減少410百萬瓦供電能力，此外還有6座合計容量達508百萬瓦的興建中電廠受損。

能源、水資源暨灌溉部長希瑞斯塔（Biraj Bhakta Shrestha）23日在國會表示，這場災害「「為我們的未來帶來了深刻教訓」。

「我們不僅必須盤點災害造成的損失，也必須從中汲取教訓，建立降低未來風險的系統。」

拉瑪指出，「發電廠房需要設置在比河床更高的位置，以防範洪水；我們也需要更完善的疏散計畫，以及備妥物資的安全避難所。」

他指出，「我們應該探索遠端操作系統，如此一旦發生事故，人員就不會被困在裡面。」

經歷這場洪災後，外界也再度呼籲尼泊爾分散電力來源。該國目前不具備燃煤或天然氣發電能力。

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