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俄羅斯支持印度成安理會常任理事國 反對增加西方席位

中央社／ 新德里27日專電

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在聯合國大會的演說中，支持印度成為聯合國安全理事會（UNSC）的常任理事國，並反對西方國家取得更多常任理事國席位。

印度時報（Times of India）指出，這個月剛在印度新德里落幕的金磚國家（BRICS）峰會中，俄羅斯和中國就表態支持印度與巴西成為聯合國安理會常任理事國。

拉夫羅夫這次在聯合國大會發言時表示，聯合國安理會的改革，應該擴大對全球南方（Global South），尤其是對亞洲、拉丁美洲的重視。

印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，拉夫羅夫指出，在聯合國安理會改革之際，不應再讓西方國家獲得更多常任理事國的席位，尤其像德國、日本這類正朝軍國主義、復仇主義前進的國家更不該擁有這樣的權力。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，拉夫羅夫提到，贊成擴大亞洲、非洲、拉丁美洲在聯合國安理會的代表性，所以將支持印度、巴西成為常任理事國，並認為非洲的利益也是改革過程中必須考慮的。

除了來自俄羅斯的支持，印度在聯合國大會期間，也獲得其他幾個國家表態支持，包括模里西斯外交部長拉姆福爾（Dhananjay Ramful）、葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）都呼籲，要讓聯合國安理會更具代表性，並支持印度成為常任理事國。

聯合國安理會目前有15個成員國，當中包括擁有否決權的美國、中國、法國、俄羅斯、英國5個聯合國常任理事國，和丹麥、希臘、巴基斯坦、巴拿馬、索馬利亞、巴林、哥倫比亞、剛果民主共和國、拉脫維亞、賴比瑞亞10個任期為2年的非常任理事國。

聯合國憲章若需修正，得在聯合國大會經2/3同意，還需聯合國2/3成員國批准，並經5個常任理事國全數同意。

印度 俄羅斯 安理會

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