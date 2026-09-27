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俄羅斯空襲民用倉儲設施 基輔居民生活大受影響

中央社／ 基輔26日綜合外電報導

俄羅斯自開戰以來頻頻以無人機空襲烏克蘭首都基輔，然而自8月起，基輔周遭的民用倉儲設施成為俄軍攻擊目標。大型零售商的物流鏈遭到嚴重破壞，基輔居民的日常生活大受影響。

法新社報導，26歲的塔拉聖柯（Maksym Tarasenko）一邊盯著貨架，一邊低頭看手機，他在基輔購物時，已習慣留意突然出現的俄羅斯無人機。

不過他無奈地表示，自己平時最喜歡的碳酸飲料在超市已經斷貨。「可口可樂完全買不到，替代品牌也全都空空如也。」

塔拉聖柯指出，他常去的Silpo超市經常缺貨，不僅馬鈴薯與穀物一物難求，連新鮮蔬菜的供貨也大幅減少。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，基輔地區民用倉儲設施今年遭受的空襲總數，幾乎是前4年總和的3倍。

根據「武裝衝突地點與事件資料庫」（ACLED）統計，截至9月18日為止，其中高達2/3的空襲均集中發生在8月之後。

烏克蘭農業部長維索茨基（Taras Vysotskyi）表示，這波針對民用倉儲設施的攻擊，「嚴重擾亂，甚至癱瘓」大型零售商所依賴的集中式物流平台。

他呼籲各品牌分散物流系統，轉向建置短期供應鏈，並使用規模較小的倉庫或位於鄰國的倉庫。

擁有Silpo品牌的Fozzy集團，8月初宣布正重組供應鏈以便重新將商品上架，儘管部分品牌至今尚未到貨。

塔拉聖柯認為，莫斯科正試圖在基輔民眾中製造「普遍恐慌」。

經濟學家彭津（Oleg Pendzyn）估計，俄羅斯這類攻擊，已造成烏克蘭政府約15億美元的財政赤字。

維索茨基警告，重建物流體系的成本恐將推升食品價格約2.5%；烏克蘭央行數據顯示，今年8月的年通膨率已達8.1%。

在基輔郊外波里斯皮爾（Boryspil）傳統市場擺攤的德米特科（Anya Dmyterko）說，「這真的太傷荷包！」

以前1000荷林夫納（Hryvnia）（約新台幣710元）就能買到食物、肉類和孩子們零食，現在幾乎什麼都買不到。

波里斯皮爾周邊設有大量的物流倉庫，但8月以來便頻繁成為俄軍空襲目標，這座小鎮的空氣中，常有著刺鼻的燒焦味。

彭津分析，大多數烏克蘭家庭每月有45%的日常消費是在傳統市場完成，另有30%則在社區雜貨店採購。

彭津補充說，由於這些社區雜貨店大多直接向國內生產者進貨，這種在地採購模式暫時避免全國性糧食短缺。

不過他也坦言，自己特別擔憂俄軍對黑海港口的持續攻擊，因為烏克蘭高達90%的出口均仰賴海運，陸路運輸根本無法消化如此龐大的貨運量。

隨著防空砲火不時響起，市場裡的民眾一邊挑選物資，一邊憂心討論著飛漲的物價，以及即將到來的嚴冬。

俄羅斯 基輔 空襲

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