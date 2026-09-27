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歐盟宣布7.1億歐元援助金 多數資金將投入非洲

中央社／ 紐約聯合國總部26日綜合外電報導

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天宣布，歐盟將撥款7.1億歐元（約新台幣257億元），協助受危機、自然災害或衝突影響的民眾，其中大部分資金將投入非洲

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）在聯合國大會發布聲明表示，「衝突、極端天氣及生活成本上升，正擾亂全球許多人的生活。」

「透過今天公布的援助方案，我們將協助非洲各地的流離失所者，以及接納他們的當地社區。」

聲明指出，歐盟將投入3.8億歐元，協助撒哈拉沙漠以南非洲，資金將用於「保護弱勢移民、支持自願返國及重新融入社會、強化移民治理，以及因應被迫流離失所的問題」。

歐盟也從緊急援助儲備金撥出2.52億歐元，協助受到衝突、傳染病及自然災害影響，以及被迫流離失所的社區。

這筆資金將援助撒哈拉以南非洲、巴勒斯坦領土及黎巴嫩民眾，並協助烏克蘭為即將到來的冬季預做準備。

另外，部分較小額的資金將用於協助非洲大湖地區（Great Lakes）維持區域穩定，並協助剛果民主共和國應對東部地區的伊波拉（Ebola）疫情。

歐盟 非洲 范德賴恩

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