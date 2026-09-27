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川普會晤委內瑞拉臨時總統談大選 仍未訂具體時程

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。路透
委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。路透

美國總統川普今天表示，他本周已與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）談及選舉事宜。

路透社報導，川普在白宮對記者表示：「有，我談到了選舉。」

羅德里格斯22日在聯合國大會場邊與川普短暫會面，並讚揚他重新與委內瑞拉展開對話。這是自美軍於1月突襲並逮捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以來，她首次訪問美國。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本周表示，川普與羅德里格斯就重組委內瑞拉數百億美元主權債務展開討論。盧比歐也指出，華府已施壓要求委內瑞拉進行政治改革。

羅德里格斯在聯合國大會演講時表示，將舉行選舉作為過渡至「全面民主」的一環。她帶着與川普的合照離開，但目前尚未公布明確的選舉日期。

羅德里格斯在馬杜洛遭逮捕後掌權。過去9個月來，羅德里格斯一直沒有釋放有關舉行選舉的訊號，而美國官員則表示，選舉仍需時間才會實現，以此降低外界預期。

美方官員表示，任何政治轉型都必須伴隨經濟與社會的穩定。

川普 委內瑞拉 大選 馬杜洛

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