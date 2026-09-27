俄加劇襲擊烏後勤設施 基輔倉儲遭轟次數翻倍

法新社根據一個專門從事衝突資料收集的組織數據分析發現，近幾個月俄羅斯針對烏克蘭基礎設施的攻擊大幅增加。

根據武裝衝突地點與事件資料庫（Armed ConflictLocation and Event, ACLED）統計，過去3個月俄羅斯在烏克蘭基輔（Kyiv）地區攻擊倉庫的次數，已是戰爭爆發後此前數年總和的2倍。

這一波波攻擊干擾了首都及周邊地區的供應鏈，並一度導致物資短缺。儘管物流業者已做出因應，這些攻擊凸顯俄羅斯對支撐日常生活基礎設施的攻勢日益加劇。

自6月中旬以來，ACLED已記錄約100起針對該地區民用倉儲設施的攻擊或連續攻擊。相較之下，2022年2月至2026年6月中僅記錄50起，即便統計並不完整。

整體而言，俄羅斯今年夏天在該地區的攻勢顯著加劇，儘管基輔距離前線甚遠。

2026年9月頭18天，基輔地區遭受的轟炸次數，除了2022年3月外，比戰爭爆發以來的任何單一月份都還要多。

攻擊於8月初進一步加劇。8月5日，綜合百貨零售商Epicentr旗下倉庫和物流中心遭到摧毀。俄軍也將目標鎖定各類配送據點。

分析該地區多類商店和市集的受襲數據發現，2026年的攻擊次數已相當於戰爭爆發後此前數年的總和。

此外，俄羅斯似乎也越來越頻繁地鎖定加油站與油庫：近9個月內被襲擊的次數，已與戰爭前4年的總和持平。

在前線附近，特別是東北部的哈爾科夫（Kharkiv）地區，這一加劇現象更為明顯。當地2026年加油站與油庫遭襲擊數量，是過去幾年總和的6倍。

聯合國調查人員指出，隨著雙方持續加強對基礎設施的攻勢，這些襲擊正讓平民在嚴冬來臨前陷於更加脆弱的境地。