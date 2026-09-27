川普預測美國與古巴可達成協議 強調不需動用軍事

美國總統川普（Donald Trump）今天預測，美國與古巴將達成協議，並表示不認為有必要動用軍事手段。

路透社報導，川普在白宮對記者表示：「我認為古巴和我們會達成協議。我不認為我們會需要軍方介入。」

川普政府先前已公開表示，其目標是推動古巴政權更迭。美國今年1月切斷古巴石油供應，造成當地燃料短缺，也讓原本就存在的停電問題在基礎設施失修之下更加嚴重。

川普表示：「我們希望幫助古巴，我們希望向美國民眾開放古巴。」

川普21日在聯合國大會發表演說時，稱古巴為「失敗國家」，並表示「自由將來到這個島國」。古巴代表團在他發表這段談話時離席抗議。

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）今天稍晚在聯合國表示，古巴始終願意與美國對話。他並未特別提及川普的相關言論。

羅德里格斯說：「我們願意與美國企業發展商業和經貿關係，就像與其他任何國家一樣。」同時，他也強烈譴責美國對古巴的貿易禁運。

美國對古巴實行貿易禁運已逾60年，川普政府今年1月動用軍事力量讓委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）下台後，進一步升高對古巴的施壓。