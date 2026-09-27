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川普高市通話談美中峰會 確認日美持續協調
日本首相高市早苗與美國總統川普通話，川普說明美中峰會內容，兩人並就包括經濟安全在內的中國相關議題交換意見，確認日美兩國將持續協調。
日本放送協會（NHK）報導，這場通話於日本時間26日晚間9時進行，歷時約20分鐘。
高市事後向媒體表示，她是在習近平結束訪美後立即接到川普來電，獲得峰會詳細說明；兩人並就經濟安全等中國相關議題交換意見，確認日美將保持密切協調。
被問及白宮發布的美中峰會事實清單提到「美中曾於二戰並肩作戰」時，高市表示，外交交涉細節不便評論，但她已向川普表明，日美如今是最親密且最受信賴的盟友，未來將共同為區域及全球和平穩定作出貢獻。
高市補充指出，日美領袖一週內兩度對話，包括日前在紐約的面對面會晤，充分展現日美同盟的緊密關係，她未來也將繼續與川普保持密切合作。
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