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德俄外長會晤 德當面警告莫斯科停止升級行動

中央社／ 紐約聯合國總部26日綜合外電報導

德國外交部長瓦德福今天在聯合國大會場邊與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤時，當面呼籲莫斯科「停止危險的升級行動」。這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭逾4年來，德俄兩國首次進行外長級對話。

綜合路透社和法新社報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，身為烏克蘭重要盟友的德國與俄羅斯關係陷入冰點。今年8月德國東部萊比錫─哈雷機場（Leipzig/Halle Airport）發生無人機襲擊未遂事件後，雙方緊張情勢更趨升溫。

德國政府這個月表示，已認定俄羅斯應對這起無人機襲擊企圖負責，並因此採取一系列應對措施，包括關閉柏林（Berlin）的一處領事館與一間俄國文化中心。

俄羅斯駐德大使館則稱相關指控是「捏造的挑釁」及「德國新一波反俄情緒的體現」。

德國外長瓦德福（Johann Wadephul）今天在會談中呼籲俄羅斯「停止對德國、歐洲及北大西洋公約組織（NATO）採取危險的升級行動」。

消息人士指出，瓦德福表示，類似萊比錫無人機襲擊未遂事件或其他混合攻擊，都無法動搖德國支持烏克蘭的決心。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）上次與德國外長會面，是2022年1月與時任外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）會晤，當時距俄軍入侵烏克蘭不到1個月。

包括德國在內的歐洲國家，近日接連對他們所稱俄羅斯在境內加強破壞活動發出警訊。

據德國外交官員透露，德俄今天這場閉門會談的重點是烏克蘭議題。

這名外交官員表示：「德國外長譴責俄羅斯持續且日益針對平民的侵略行為。這種試圖加大施壓的舉動，無法改變俄羅斯難以為繼的處境：每個月都有數萬俄軍在這場毫無希望的陣地戰中喪生，俄羅斯經濟則持續崩潰。」

根據俄羅斯塔斯社（TASS）引述俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說法報導，會談前，德方要求媒體不得進場，開場發言不得錄音。

她表示，這場會談由柏林發起，歷時約20分鐘。

莫斯科 烏克蘭 俄羅斯 俄國 德國

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