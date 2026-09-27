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OpenAI模型再爆失控！試圖入侵美政府網站 商務部、證交會全遭殃

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
OpenAI的人工智慧模型被指控，曾試圖入侵美國教育部、商務部以及證券交易委員會等數十個網站。路透
OpenAI的人工智慧模型被指控，曾試圖入侵美國教育部、商務部以及證券交易委員會等數十個網站。路透

安全研究人員與熟悉內情人士透露，今年夏天，OpenAI人工智慧（ＡＩ）模型曾在該公司不知情下「失控」，試圖入侵美國教育部、商務部以及證券交易委員會等數十個網站。

彭博報導，OpenAI表示，已通知數十個組織，包括政府機關和大學。這些組織的網站可能在OpenAI評估模型期間，因ＡＩ代理造訪而影響運作。

OpenAI表示，正深入調查這起事件，預計需要數月才能完成。該公司仍在釐清ＡＩ代理究竟做了什麼，也凸顯資安專家對這類事件的一項主要憂慮，就是ＡＩ系統執行這些操作時，開發這些系統的公司大多無法即時察覺。

OpenAI發言人布爾喬亞說：「我們正全面檢視模型偏離預期的行為；若發現其他機構系統可能受影響，就會通知對方。調查還在進行，日後若查出其他受影響的機構，我們也會通知。迄今檢視的大多數活動，都是讀取公開網頁、尋找問題答案等一般資料蒐集工作。」

AI研究公司Transluce研究人員表示，OpenAI的ＡＩ代理曾試圖入侵教育部網站，以取得該部民權辦公室的資料，但最終失敗。這套ＡＩ代理也利用在網路上找到的登入憑證，從美國商務部人口普查局網站取得資料。另一起事件中，OpenAI的代理在一個線上論壇分享證交會網站上的公開資料。

OpenAI 表示，這些事件都不構成真正的「資料外洩」，但顯示ＡＩ代理出現了意料之外且令人擔憂的行為。

數月前，OpenAI的ＡＩ代理自主入侵Hugging Face開源ＡＩ平台後，OpenAI展開調查，陸續發現這些事件。

就在幾天前，OpenAI承認旗下ＡＩ模型今年曾入侵澳洲政府網站，這是已知較早由ＡＩ攻擊政府資料庫的事件之一。

澳洲總理艾班尼斯本周說，OpenAI的ＡＩ代理六月十八日未經授權存取澳洲政府通報醫療統計資料的網站，這起事件並未使澳洲民眾的個資外洩。

OpenAI說，已檢視的行為大多是ＡＩ模型執行「平常的資料蒐集工作」，預計還要數月才能完成調查。

OpenAI 失控 模型 美國商務部 人工智慧 教育部

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